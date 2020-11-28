雲林女燒炭遭警破門竟逃匿　 擴大搜尋...水圳旁再次搶回一命

▲饒平派出所員警火速趕到現場，發現房內疑有燒炭且門窗緊閉，遂將窗戶打破，女子見尋死不成趁隙逃出跑走。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣日前一名黃姓女子與丈夫發生爭吵，心情極度惡劣下，在房中燃起炭火意圖輕生，被警方破門搶救卻脫逃，在警方隨後於水圳旁找回女子，安撫苦勸載返家中，家屬對於員警熱心協助深表感謝與讚許。

雲林縣警察局斗六分局饒平派出所巡佐楊東昆、員警楊宗翰日前擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱他36歲的黃姓友人與其葉姓丈夫（55歲）因婚姻問題發生爭吵，欲燒炭自殺，請求警方趕緊前往救人，員警火速趕到現場，發現房內疑有燒炭且門窗緊閉，遂將窗戶打破，女子見尋死不成趁隙逃出跑走，房中除了炭盆外更有多個空酒罐。

▲黃姓女子家屬及友人事後對於員警熱心協助深表感謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方唯恐女子如喝酒加上處於低潮狀態，恐再度尋短發生危險，便迅速與報案人四處找尋，最後終於在產業道路水圳旁找到女子，當下該女情緒激動一度表達死意堅決，在警方與報案人安撫其情緒及耐心溝通下，並通知其丈夫到場，這才讓黃女情緒平復，點頭願意讓警員陪同女子返家，警方隨後通報縣府相關單位協助，黃姓女子家屬及友人對於員警熱心協助深表感謝。

斗六警分局呼籲，若遇到心理困擾，目前各縣市政府衛生局社區心理衛生中心都可以提供或轉介心理諮詢的服務，亦可撥打衛生福利部安心專線(0800-788-995，請幫幫救救我)提供24小時免費心理諮詢服務，或撥打生命線1995及張老師1980，亦可提供適當的心理支持。

▲警方進入房間發現房中除了炭盆外更有多個空酒罐，直覺黃女陷低潮如加上飲酒恐有危險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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