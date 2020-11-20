范雲批柯文哲好太太定義遭嗆爆　民眾黨酸：超譯性別「不知所雲」

▲范雲批柯文哲好太太定義。（圖／翻攝范雲臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

台北市長柯文哲日前受訪稱妻子陳佩琪是一位好太太，「回到家就看到陳佩琪擦地板」，但卻被民進黨不分區立委范雲批評是「封建思想」，結果遭到民眾黨諷刺超譯性別議題，讓人「不知所雲」。

范雲表示，柯文哲莫名地在接待台中市議會考察團時，要去提到晚上十點還在擦地板的 好太太，只是再一次凸顯柯市長心目中的好太太，就是個工具人。而這樣的發言造成的錯誤示範是，為什麼好太太要由柯市長來定義？甚麼是好太太或者好媽媽，每個伴侶關係或者家庭關係有自己的定義，不用政治人物來指手畫腳。

不過對於范雲的指教，民眾黨透過臉書反批，范雲在性別議題上的「雙標」、「超譯」與「歧視」，舉著女權主義大旗，卻將女性作為鬥爭的工具，只有與自己黨派利益相同的女性權益該被重視，他黨女性就是可犧牲的工具，骨子裡的傲慢與雙標正是其最突出的政治資本。

民眾黨提到，柯文哲曾經表態「太太不是先生的附屬品」，並呼籲「每一位女性都是獨立的個體，尊重女性不應只有口號」，但范教授卻在柯市長表達自己對太太的感激之情，甚至稱讚自己母親看人很有眼光之時，拿出來大作文章，真的對於性別平權有所貢獻嗎？

此外，民眾黨將成語「不知所云」重新定義為「不知所雲」，藉此諷刺范雲「一面批評他人歧視女性，自己卻一面用貶低女性的用句發文，讓人無法理解審是標準為何。」

民眾黨認為，「平權」是現在的重要意識，因此將女性比喻為物品，絕對無法讓人認同，更何況是出自於一名「女權」倡導者口中，真的是「不知所雲」。

▼民眾黨反批范雲「不知所雲」。（圖／翻攝民眾黨臉書）

