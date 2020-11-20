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鄭文燦拜訪雲林地方人士　交換農業產銷心得

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▲桃園市長鄭文燦與楊董全家一起晚餐，席間雙方交換「蔬果生產、銷售、冷鍊、運銷」的心得。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲桃園市長鄭文燦將親筆簽名書「鄭文燦模式：超越對立‧翻轉桃園」贈與環陞貨運、農產公司董事長。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

桃園市長鄭文燦今（20）日跨越濁水溪南下雲林參訪，前往斗六工業區參觀，下午則到西螺福興宮向西螺媽祖太平媽上香祈福，晚間驅車趕往台西五條港安西府參加建醮祈安活動，特地抽空私下拜訪西螺地方人士，交換「蔬果生產、銷售、冷鍊、運銷」的心得；地方政壇人士表示，有提前為民進黨總統參選做準備。

將桃園經營得有聲有色的桃園市長鄭文燦，被視為民進黨下屆總統熱門人選之一，鄭文燦也積極勤走參訪其他縣市，被政壇人士解讀為民進黨總統參選「試水溫」的味道濃厚，鄭文燦今日參訪雲林公開行程，下午前往西螺福興宮向太平媽參拜後，下個行程則晚間7點到安西府參加建醮活動，有地方政壇人士發現，鄭文燦這中間2個多小時，沒安公開行程，可能私下拜訪地方重要人士，尋求地方支持，為將來總統之路鋪路。

據了解，桃園市長鄭文燦參拜西螺福興宮媽祖後，在幕僚隨扈陪同下，前往西螺福興宮董事長楊文鐘、環陞貨運、農產公司董事長楊文祥倆住宅拜訪，並與楊董全家一起晚餐，席間雙方交換「蔬果生產、銷售、冷鍊、運銷」的心得；與會人士指出，用餐中並未觸及總統選舉話題，雙方聊到各自基層奮鬥過程，市長鄭文燦與董事長楊文鐘、楊文祥聊得很愉快，因時間關係，鄭市長表示將會再造訪。

▲桃園市長鄭文燦與楊董全家一起晚餐，席間雙方交換「蔬果生產、銷售、冷鍊、運銷」的心得。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲桃園市長鄭文燦與楊董全家一起晚餐，席間雙方交換「蔬果生產、銷售、冷鍊、運銷」的心得。（圖／記者蔡佩旻攝）

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