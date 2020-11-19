雲林縣議會質詢「練肖話」　媽祖隔離14日民眾無語問蒼天

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議員王又民於臉書貼出日前以萊豬議題質詢民政處長張政國的對話片段剪輯而成影片，「地表最強的民政處長完整精華版」貼文一出讓不少網友紛紛轉傳，無俚頭的對話充滿現代感，讓網友看完捧腹大笑，紛紛留言「超級好笑」、「用深刻的對話讓議題有感」。

雲林縣議員王又民在臉書上貼文「知道中央政府出賣百姓健康，敢勇敢說出抗議的官員-值得尊重地表最強的民政處長。完整精華版，只能笑到肚子痛，有笑的請按讚加留言分享。#笑到噴淚」影片中對話內容王問「到底是拜登當選還是川普當選之後對我們的農產或者是對我們的民生或者是對我們的肉品，何者利多？你當初說要問，要問誰」。

▲王又民問拜登、川普當選之後對臺灣民生，何者為利多？張政國答詢回覆「問媽祖」，但媽祖去美國目前還在隔離中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

民政處長張政國答詢回覆「問媽祖」，王追問「問完怎樣？」，張回答「啊...現在...媽祖齁...有過去，但是...現在新冠型病毒齁，目前還在隔離中，所以也要14天...因為還沒辦法...」

▲王又民問西遊記中沙悟淨當扛一扁擔，走十萬八千里，他到底擔的什麼？」；張政國回答「麻將！！無聊的時候打麻將」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

王問「西遊記，從頭到尾沙悟淨當扛一個扁擔，走十萬八千里，他到底擔什麼東西？」；張政國竟回答「A...應該是齁...四個人要走十萬八千里齁，應該是擔那個...麻將！！無聊的時候打麻將」，王笑出來說擔經書，張政國也轉回正經回答扁擔放有剃刀等物。

雲林縣議員王又民表示，問政可以很輕鬆不一定要用罵、羞辱的，那真的是很沒意思的，我也曾經兇悍問政，反而用平易近人的方式更能讓民眾加深議題及政治形勢印象。

王又民說，質詢的重點在希望能勇敢的告訴中央進口萊豬是錯誤的政策，呼籲舉國鄉親為身體健康勇敢站出來，對張政國勇敢表示「政府是錯的、政府生病了」，且願意一同上凱道守護大家健康，這樣的官員實在值得尊重和鼓勵。

▲王又民在臉書貼出質詢影片「地表最強的民政處長完整精華版」，不少網友紛紛轉傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

王又民說，民政處長張政國曾經是褒忠鄉鄉長，對宗教信仰等問題非常專業，備詢時超過以往所有官員，勇於把心裡的話講出來，對雲林縣整個推進與進步比較結合時事，站在十多年來質詢經驗來說，許多人問我問政氣氛怎變這樣輕鬆，我都說，能夠解決事情又能夠關心縣政，也能讓縣民了解現在要需關心的是什麼。

▲雲林縣議員王又民表示，問政可以很輕鬆不一定要用罵、羞辱的，那真的是很沒意思的。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張政國受訪時表示，現在正在疫情期間，大家心情也不是很愉快，剛好那天議會質詢的時候藉由機會緩和一下議會氣氛輕鬆一下。張政國說，萊豬將在明年元旦後合法進口台灣，我們中央政府真的沒有考慮到兩千三百萬人民生命財產，人的生命健康是無價的，所以我們自己要好好愛惜，我才說中央政府生病了。

▲民政處長張政國受訪時表示，萊豬將在明年元旦後合法進口台灣，人的生命健康是無價的，所以我們自己要好好愛惜，我才說中央政府生病了。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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