週週激戰幼齒妹2回合！人夫遭抓包「狂替小三求情」　護士妻心碎

▲梁姓男子背著妻子偷吃比自己年紀幼齒的鍾姓女子，2人交往期間每週至摩鐵發生關係2次。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／雲林報導

梁姓男子2019年間，在媽媽工作的內衣專賣店認識了比自己幼齒不少的鍾姓女子，接著他就背著護理師妻子與鍾女交往，期間還多次發生關係。梁妻一日從老公的行車紀錄器發現2人肉麻對話，崩潰告上法院。雲林地院審結衡量雙方財力，判鍾女須賠償梁妻25萬元。可上訴。

梁男與妻2011年9月結婚並育有1女2子，他2019年間在媽媽工作的知名連鎖內衣店認識了鍾女後，2人同年9月開始交往，期間一個禮拜約發生2次性行為，且梁男還曾遭妻子好友目睹，與鍾女開心在市場逛街。

梁妻痛訴，今年2月初她發現老公車子的行車紀錄器錄有與女性的親密對話，遂開始懷疑先生外遇，不過經詢問，老公矢口否認在外有女人，沒想到同月底，她便在友人的通風報信下，得知先生將車停在斗六市一餐廳前後，持鑰匙自然進到鍾女家，直到隔日凌晨5點多才走出來。

梁妻難過表示，由於當天先生騙稱是要去上班，沒想到竟是去找小三，氣得她當場拋下手邊工作，騎車前去堵人，雖然後來沒有抓到老公，但她有遇見鍾女，遂要求對方寫下切結書，答應不得再與梁男往來。

梁妻返家後氣得質問老公，「為什麼會去外面交女人？」不料梁男竟回應，「去放鬆心情…」後續還不斷替鍾女求情，希望切結書內可以附加條件「保證妻子不得對鍾女提告」，一切舉動都讓梁妻心寒不已。

雲林地院審理時勘驗相關錄音證據，發現梁男曾通電向鍾女說「為什麼綠茶會殺精？對你而言…反正你妹妹已經把你給我了」、「那你要親我一下喔，你幹嘛害羞喔～」等曖昧、露骨的言語，認為2人交往顯然已超過正常男女間的朋友關係，審結衡量雙方財力後判鍾女須賠償正宮25萬元。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

►東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版