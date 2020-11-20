水情不樂觀！　鄭文燦：抗旱工作預估長達8個月

▲桃園市長鄭文燦主持市府抗旱應變會議。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦20日於市府抗旱應變會議表示，根據氣象局資料預測，至明（2021）年6月春季之前，仍屬偏乾氣候，相關抗旱工作預估將長達8個月左右，市府將持續以「備援、調度、節水」3大策略共同協力抗旱，三管齊下，盼減緩石門水庫水量下降速度。

而截至目前，石門水庫蓄水率約5成，蓄水量約1億30萬噸，面對未來桃園水情可能持續不樂觀，鄭市長籲請各單位上緊發條，持續加強節水宣傳工作，並超前佈署研擬相關對策，共同度過枯水期。

▲市府持續以「備援、調度、節水」3大策略抗旱，減緩石門水庫水量下降速度。（圖／市府提供）



鄭市長表示，關於經濟部水利署北水局由龍潭打鐵坑溪抽水供自來水公司二區處使用，有部分居民不滿的問題，將請水務局與龍潭區公所協助北水局一同與民眾溝通，盼在水位容許範圍內且不影響附近居民用水權益下，持續供水給台水公司。 另外桃園工業抗旱水井原本盤整共計65口，經水質檢測及確認開放意願後，共計有60口可作為取水使用，將核發水權30%提供廠商間調水或讓民眾取水，後續請水務局整備相關取水設施。

在埤塘備援方面，桃園目前配合管制近百口埤塘禁止放水，然而台水公司目前僅使用桃園1-4號埤塘、社子1A、員08埤塘等3口埤塘，反向供水至大湳淨水場及平鎮淨水場。鄭市長請水利署與台水公司再重新規劃評估，盤點可作為備援水源用的埤塘並納入備援計畫，將水資源作最適當規劃並合理運用。倘若遇埤塘缺乏取水路、或需增設取水設備等，亦要積極整備所需的相關設備，期盼未來能持續與水廠串聯，有效整合水資源。

面對嚴峻的水情，鄭市長並請水務局預先彙整備用水井、工業抗旱井及臨時供水站點位資訊，便利民眾可藉由「水情看桃園」App獲知，以便未來進入紅燈限水時，可就近取水，亦請經發局持續整合抗旱便民資訊，公開資訊讓抗旱更有準備。

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