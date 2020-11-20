79歲媽連送2兒卻窮到沒錢埋！暖警馳援　雲林夜市慈愛會送善款

▲蔦松派出所長吳鎮尼長期默默為善、投入社會服務，除帶著家人一起捐物資做善事，親朋好友也一同響應。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣水林鄉79歲的林姓老婦膝下兩名兒子相繼過世，林婦無力為近日因病辭世的二兒子辦理後事，蔦松派出所所長吳鎮尼、警員許孟唯悉聞民眾家逢劇變，立即代為辦理急難救助及馬上關懷申報，還幫助聯繫各慈善團體，首先獲得「雲林夜市慈愛會」的幫助，由陳鴻榮先生即時帶來5萬元善款親手交給家屬。

蔦松派出所長吳鎮尼表示，林姓老婦本身中風且家境清寒，礙於自身不便，只能簡單自理，2位兒子過世後，因喪葬費用無著落而愁困，派出所在了解老婦困境後，主動聯繫松西村長郭天助，大家出錢出力全力協助；另「心燈行善團」五名成員也到靈堂致意，致贈10萬餘元的慰問金給林婦。

北港分局指出，蔦松派出所長吳鎮尼長期默默為善、投入社會服務，除帶著家人一起捐物資做善事，親朋好友也一同響應。吳所長說，水林鄉人口外流、老化嚴重，他希望能幫助老婦後續的生活，主動轉介慈善團體「虎尾幸福團」發送生活物資，他與母親、女兒一起擔任愛心送貨員；曾經接受他幫助的人，還親自上警所感謝，稱讚吳所長是一位值得尊敬的警官。

▲北港警分局蔦松派出所所長吳鎮尼悉聞民眾家逢劇變，主動代為辦理急難救助及馬上關懷申報，還幫助聯繫各慈善團體。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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