鄭文燦訪雲林好人緣　吸引數十民代陪同參拜西螺太平媽祖

▲廟方邀請桃園市長鄭文燦於準備更換的新廟瓦上簽名，未來將與總統蔡英文簽名之廟瓦一同鋪設於廟頂。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

桃園市長鄭文燦今（20）日前往雲林縣多處參訪，在參訪莿桐鄉農會發揮創意，推動翻轉農業的執行力後，接著在立法委員劉建國、蘇治芬與當地多位民代陪同下，前往西螺福興宮參拜太平媽祖，適逢福興宮正大興土木整建中，廟方邀請桃園市長鄭文燦於準備更換的新廟瓦上簽名，未來將與總統蔡英文簽名之廟瓦一同鋪設於廟頂。

桃園市長鄭文燦表示，台灣被當作角落生物，全世界被疫情包圍，台灣堅強的防疫宛如平行世界，是國際的意外，當台灣人很幸福，但是要神的保佑也同時要有大家努力配合，政府打拼也要有民眾配合，在台灣工作、上學、生活都很正常，更有企業繼續成長，相當不間單，在西螺太平媽祖保佑之下，期待疫情盡快結束，經濟能夠更好。

▲在數十位地方代表陪同參訪，顯現出了鄭文燦的好人緣。（圖／記者蔡佩旻攝）

鄭文燦說，每回來到雲林每每有變化，雖然為農業之都，但也吸引許多企業進駐雲林科技園區投資，例如Goolg將前往進駐，此區為台灣前五大工業區，在偏鄉特別需要建設，要預算、資源，如何能夠城鄉平衡，雲林人很多，幾乎每個縣市都有雲林人，從議員一路到市長，許多雲林鄉親亦給予支持，真的非常感。

在數十位地方代表陪同參訪，顯現出了鄭文燦的好人緣。立委蘇治芬指出，台灣第一名的市長就是鄭文燦，今日南下雲林特地前來西螺福興宮參拜，行經西螺大橋進入西螺鎮，來到西螺福興宮總能讓我們感到熱情與親切。蘇治芬接著說，雲林還在起步而鄭文燦是桃園第一名市長，有什麼好招數別藏私，要教導一下。

▲廟方邀請桃園市長鄭文燦於準備更換的新廟瓦上簽名，未來將與總統蔡英文簽名之廟瓦一同鋪設於廟頂。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長表示，今日六都最優秀的市長鄭文燦蒞臨西螺福興宮，適逢福興宮建滿300年內部正在建築重修，感謝鄭市長特地前來參拜太平媽祖，2年後福興宮修建完成再拜託市長再度蒞臨，福興宮這幾年持續回饋社會，一直以來多有立委蘇治芬支持活動辦理，而立法劉建國更是向中央爭取前瞻修整西螺鎮道路，兩位為西螺發展不遺餘力。

董事長楊文鐘最後提到，鄭文燦市長真的非常優秀，希望大家的支持能讓其更上一層樓，兩年後能再度蒞臨福興宮參拜，現場響起如雷掌聲。

▲桃園市長鄭文燦抽空借用福興宮會議室，和當地民意代表分享、探討雲林的現況與未來發展。（圖／記者蔡佩旻攝）



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