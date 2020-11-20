深耕雲林再創耀眼里程碑　臺大雲林分院榮獲醫院HSR永續方案獎　

▲副院長劉宏輝帶領高齡社區照護「阿波羅計畫」及馬惠明副院長、整形外科張惠琇主任帶領的遠距智慧傷口照護「療癒特攻隊」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺大醫院雲林分院今年首次角逐TCSA臺灣企業永續獎，榮獲醫院HSR永續方案金獎與銅獎之肯定，今年為第13屆臺灣企業永續獎，由劉宏輝副院長帶領的高齡社區照護「阿波羅計畫」及馬惠明副院長、整形外科張惠琇主任帶領的遠距智慧傷口照護「療癒特攻隊」，分別榮獲「醫院HSR 永續方案獎」金牌及銅牌之殊榮。

臺大醫院雲林分院執行阿波羅計畫，透過在長青食堂安裝遠距系統，協調在地診所，成立阿波羅義勇醫師團，利用視訊關懷長者與連結產、官、學、研、醫等資源，延伸眾多的介入方案。透過遠距測量與社區篩檢的評估，並提高他們的健康意識，更透過遠距營養、出院監控、遠距復健等措施，使得長者的衰弱狀況產生明顯進步，減少就醫次數。

此外，許多慢性病患者，慢性傷口問題相當普遍。因「困難就醫」及「處置不當」導致慢性傷口非常難癒合。這些患者大都行動不便或長期臥床，甚至肢體僵硬變形，加上雲林縣醫療資源不足、交通不便等因素，使得就醫困難。即使就醫，也因為醫療提供者對傷口處置的認知不足、經驗／設備不足、甚至是意願不足等因素，導致處置不恰當。

為了改善慢性傷口的醫療品質，團隊提出清淨保養的處置原則：「清」除腐肉、洗「淨」傷口、減壓「保」護、用敷料「養」肉芽組織。院方在2013年成立傷口照護中心，備有許多清創器械及三張床，可以在診間直接清創，減少病患來回奔波，並加速癒合。然而，有了傷口中心，仍然有許多人因為困難就醫無法接受治療。

於是2018年，團隊爭取到衛生福利部計畫，開始執行「主動出擊 清淨保養」的智慧遠距傷口照護計畫，由整形外科醫師帶領傷造口專科護理師團隊，組成療癒特攻隊，定期到長照機構／案家處理慢性傷口，較嚴重或者惡化者才需到醫院就診。兩年來成效卓著，傷口癒合率超過40%，結合愛心與科技，再深的壓傷傷口，都要用愛填滿。

院長黃瑞仁表示，臺大醫院雲林分院深耕雲林地區已邁向第17週年，院內醫護同仁對在地患者主動地付出，亦會互相補足與支持，往往已經超過自身原本的責任及義務。無私地奉獻，不僅令人動容，更是社會責任的具體實踐。這兩個專案計畫內容在臺灣均是首創，四年多來同仁發揮創意，結合資訊科技，克服困難溝通協調，展現百分百執行力，做到感動的服務，真實發揮了「醫者之心」。



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