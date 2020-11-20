詭異台語口音用老招騙轉帳！雲林警霸氣3字「麥差伊」果斷阻詐

記者蔡佩旻／雲林報導

詐騙招數日新月異，大多詐騙來電都本國人士，民眾以分辨口音來確認是否為詐騙電話，老人家分不清的就會用台語，對方如不會講台語就有較大機率是詐騙。雲林一名30多歲男子接到自稱郵局人員來電，以國台語夾雜，説帳戶將在未來每月扣款直到12次滿，男子嚇得趕緊聽指示操作，所幸民眾發現報案，警方趕抵阻止。

▲二崙分駐所警員趕抵二崙郵局現場，發現遭詐男子手機擴音傳來詐騙人員教導操作指示，假裝善意要指導他操作取消分期付款。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局西螺警分局二崙分駐所於本月17日晚間走進一名余廖姓男子，指出發現二崙郵局ATM前有位30多歲男子邊講電話邊要操作ATM，感覺有異，疑似遭遇詐騙，報請警方前往查看，男子見警到場，一開始還摸不著頭緒，不知道自己已經是在虎口前的肥羊。

二崙分駐所警員張鈞喨及黃昆煌獲報後趕抵二崙郵局現場，發現遭詐男子手機擴音傳來詐騙人員教導操作指示，便向其索取手機並加以詢問對方來確認，該男子向警方表示對方來電稱是郵局人員，由於他近期網購檯燈的店家設定錯誤，導致匯款帳戶將會被連續扣款12次，假裝善意要指導他操作取消分期付款，證實說詞「網路店家操作錯誤，將持續扣款連續12個月」就是詐騙老招數。

警方立即告訴民眾這是詐騙，別理他！未料，電話另一頭聽見警方用台語告訴男子「麥差伊」（別理他），唯恐即將到手的肥羊給跑了，便急得夾雜國、台語更加威脅男子不操作就扣你錢等等話語，警方果斷掛斷電話，並立即查證，該來電號碼早已遭通報為詐騙電話，幸好有熱心民眾通報警方即時到場阻詐，當事男子保住自身財物。

西螺分局為答謝報案二崙民眾余廖仁凱的互助，二崙分駐所所長廖家鋒率警員張鈞喨代表分局頒贈感謝狀予報案人余廖仁凱先生，經了解，其兄長為本分局西螺派出所同仁，身為警眷更多了一分機警與熱心。警方呼籲，接獲不明來電時應謹記防詐三步驟「一聽、二掛、三查證」，莫讓自己成為詐騙集團口中的肥羊。

▲西螺分局為答謝報案二崙民眾余廖仁凱(右)的互助，二崙分駐所所長廖家鋒（左）率警員張鈞喨（中）代表分局頒贈感謝狀予報案人余廖仁凱先生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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