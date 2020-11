馬斯克親曝「最新病況」！　狂追新冠檢測「2陰2陽」問題出在哪

▲特斯拉與SpaceX創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)在推特親揭現況。(圖/視覺中國CFP)

記者吳美依/綜合報導

特斯拉與SpaceX創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)於13日表示,自己接受4次新冠肺炎檢測後,竟獲得「2次陽性、2次陰性」的矛盾結果。他14日晚間發文解釋,自己「很有可能」確實染疫了。

Am getting wildly different results from different labs, but most likely I have a moderate case of covid. My symptoms are that of a minor cold, which is no surprise, since a coronavirus is a type of cold.