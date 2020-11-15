影／搭武漢知音號一秒穿越民國　演員擦身而過整艘船都是舞台

記者魏有德／湖北武漢報導

隨著嗚嗚的汽笛聲響起，當遊客走進停靠知音號的碼頭邊，「戲，已經正式開演。」碼頭上民國時期的佈置，彷彿將人帶入時光隧道，遊客排隊等待登船時，郵輪上的演員正穿梭在甲板上，各自陳述不同的故事。這是武漢最著名的《知音號》飄移式多維體驗劇，遊客在觀賞戲劇的過程中，不僅要在船艙內隨不同場景移動，演員也會穿梭在觀眾身旁，演繹著民國時期親情、愛情和小人物的故事。

▲《知音號》演員是船上的旅人，演繹著大時代下小人物的故事。（圖／記者魏有德攝）

知音號是戲劇名，也是一艘外觀仿似「鐵達尼號」的郵輪，總共分為四層，有客艙、舞池、酒吧等場景。與一般戲劇不同的是，知音號上沒有固定的表演區和觀眾席，遊客和演員都是船上的一份子，在船艙內各個角落上演著不同的故事。

▲李小姐在碼頭邊租了一套旗袍，融入《知音號》的演出。（圖／記者魏有德攝）

第一次看《知音號》演出的李小姐表示，上船前特別租了一套旗袍，在船上看表演的時候，有種特別融入的體驗感，「印象最深的是2樓的小房間裡，都有著不同的故事，演員在身旁的演出，還會和觀眾互動，把我們當做是船上的一份子，相當新奇，從來沒看過這樣的演出方式。」

▲《知音號》演員生動詮釋民國時期的情境。（圖／記者魏有德攝）

《知音號》是由《印象》系列實景劇的總導演樊躍一手打造，每一個場景都暗藏著故事的線索，演員在旅途中發展不同情節，觀眾隨著觀看不同角色，體驗到的故事也會有所差異。分隔兩地在郵輪上重逢的江若梅與楚天舒、滿臉墨漬的送報童、為重振戲班登船的戲子....生動詮釋著那個年代的悲歡離合。

▲《知音號》演員在旁白解說時，一動不動宛如蠟像。（圖／記者魏有德攝）

這艘知音號郵輪共有98個艙室，設計與裝潢風格複製上世紀30年代的江輪，船上燈光、桌椅及擺飾等100多種道具均是仿古造型，塑造濃厚的民國時期穿越感。此外，當表演在船內進行時，這艘知音號也同時在江面上航行，演出結束後，當觀眾到達第四層甲板，還可一覽武漢沿江兩岸風情，跨過歷史長河，回到現實生活。

武漢在年初曾為新冠肺炎疫情重災區，城市經歷過封城、解封，逐漸恢復生氣。疫情過後，旅遊業井噴式的發展，帶動城市經濟翻轉。知音號的演出，場場爆滿的觀眾，不僅代表著演員及製作團隊受到肯定，同時昭示著武漢這座城市正在復甦，從疫情的影響中走了出來。