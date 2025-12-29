美航機師薪資單瘋傳「震驚一票人」　這關鍵讓網大讚：很值得

▲美國航空機師的薪資單流出，在社群媒體引發熱議。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國航空一名機長的薪資單在社群平台X流傳，年薪高達45.8萬美元（約新台幣1438萬元），讓許多網友大感震驚。但也有人指出，機師在高空負責所有乘客及機組人員的安全，這種需要高度專業及責任感的工作，確實值得高薪。

該機師駐紮佛州邁阿密，是一名波音737飛行員。根據他發布的薪資單截圖，其時薪大約360美元（約新台幣1.1萬元），年薪折合新台幣突破千萬。

這份薪資單曝光後，引發熱烈討論。大多數網友認為機師理應獲得高薪，一名乘客留言，「讓我在3萬5千呎高空安全飛行的負責人領高薪，我完全沒意見。」也有網友開玩笑，「孩子們，快去考飛行執照吧！」

A Miami-based American Airlines Boeing 737 captain has posted their salary pay statement on reddit, leaving many people speechless.



The pilot’s total year to date compensation was $458K, with the hourly pay being $360+ (flight hours only).



Some comments suggest the pilot isn’t… pic.twitter.com/3yH1Z5zB1s — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 23, 2025

但也有不少人表示，根本不羨慕機師生活，「就算給我50萬美元（約新台幣1570萬元），我也不想處理糟糕的班表、機場、旅客、不斷住飯店的生活，這聽起來很痛苦。」

《紐約郵報》報導，機師收入非常高，波音777或空中巴士A350等大型客機的機師，時薪甚至可達450美元（約新台幣1.4萬元）。以民航機師年均飛行900小時計算，年收入甚至能夠突破千萬。

不過，聯邦法規嚴格限制機師飛行時數，加上航班間休息規定、飛行前後勤務時間等因素，都會影響實際薪資。