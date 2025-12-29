第6度大規模對台軍演！　路透：首度點名「外部勢力」

▲共軍宣布從今（29）日起展開「正義使命-2025」聯合演習 。（圖／翻攝解放軍東部戰區）



記者吳美依／綜合報導

共軍今（29）日宣布展開「正義使命-2025」軍演，動員陸海空及火箭軍等多軍種部隊，透過實彈演習測試備戰狀態，不只對台獨行動發布「嚴厲警告」，也是首次公開點名「針對外部干涉勢力」。

「正義使命-2025」將從明早8時至晚間6時進行實彈射擊。根據解放軍東部戰區公布資訊，台灣周邊5大區域將從上午8點30分起實施10小時海空管制。與此同時，解放軍也發布演習海報「正義之盾：粉碎幻想」，顯示金色盾牌搭配長城圖案、三架戰機與兩艘軍艦。

解放軍東部戰區司令部發言人施毅表示，演習重點涵蓋「海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。」

施毅強調，「這是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。」《路透社》也指出，儘管解放軍在去年環台軍演中，就曾演練封鎖台灣周邊港口，但這是首次公開表示，環台軍演目標包括「威懾」外部軍事干預。

「正義使命-2025」是2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，解放軍第6次大規模對台軍演，並且正值中日因「台灣有事論」關係緊張之際。