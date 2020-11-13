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快訊／馬斯克新冠檢測「2次陰性、2次陽性」　推特怒批：超離譜

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▲▼特斯拉執行長伊隆·馬斯克Elon Musk。（圖／路透）

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）13日在推特發文怒批，「發生一件很離譜的事情。」原來是他13日使用了美國BD公司（Becton Dickinson）旗下的快速篩檢裝置做了4次新冠肺炎檢測，居然在「相同機器、相同試劑、相同護理師」操作的情況下，出現了2次陽性、2次陰性的結果。

馬斯克接著回應表示，這種錯誤若發生在他身上，也會發生在其他人身上，也坦承出現一些典型的感冒症狀，目前並無大礙。他已經到其他實驗室進行PCR（polymerase chain reaction，聚合酶連鎖反應）測試，預計結果還要24小時才會出爐。

馬斯克9月底接受《紐約時報》訪問時表示，他和家人未來都不會施打新冠疫苗，因為他們沒有被傳染的風險，並抨擊大家在新冠肺炎的議題上都失去理性，至於美國的高死亡率的看法，他則說，「大家都會死。」

他5月時也在推特槓上實施封鎖的加州政府，直言即使會違反規定，特斯拉工廠仍要準備復工，更強硬地說，「如果有人要被抓，那就來抓我好了。」

馬斯克3月疫情剛爆發時，就曾發信給以太空運輸業務為主的SpaceX公司員工表示，死於車禍的可能性還比新冠肺炎病毒高多了，基於他看到的證據，新冠肺炎還排不上美國前100大風險，「對新冠肺炎恐慌是愚蠢的。」

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