快訊／馬斯克新冠檢測「2次陰性、2次陽性」　推特怒批：超離譜

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）13日在推特發文怒批，「發生一件很離譜的事情。」原來是他13日使用了美國BD公司（Becton Dickinson）旗下的快速篩檢裝置做了4次新冠肺炎檢測，居然在「相同機器、相同試劑、相同護理師」操作的情況下，出現了2次陽性、2次陰性的結果。

馬斯克接著回應表示，這種錯誤若發生在他身上，也會發生在其他人身上，也坦承出現一些典型的感冒症狀，目前並無大礙。他已經到其他實驗室進行PCR（polymerase chain reaction，聚合酶連鎖反應）測試，預計結果還要24小時才會出爐。

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

馬斯克9月底接受《紐約時報》訪問時表示，他和家人未來都不會施打新冠疫苗，因為他們沒有被傳染的風險，並抨擊大家在新冠肺炎的議題上都失去理性，至於美國的高死亡率的看法，他則說，「大家都會死。」

他5月時也在推特槓上實施封鎖的加州政府，直言即使會違反規定，特斯拉工廠仍要準備復工，更強硬地說，「如果有人要被抓，那就來抓我好了。」

馬斯克3月疫情剛爆發時，就曾發信給以太空運輸業務為主的SpaceX公司員工表示，死於車禍的可能性還比新冠肺炎病毒高多了，基於他看到的證據，新冠肺炎還排不上美國前100大風險，「對新冠肺炎恐慌是愚蠢的。」