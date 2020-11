快訊／馬斯克新冠檢測「2次陰性、2次陽性」　推特怒批：超離譜

▲特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)13日在推特發文怒批,「發生一件很離譜的事情。」原來是他13日使用了美國BD公司(Becton Dickinson)旗下的快速篩檢裝置做了4次新冠肺炎檢測,居然在「相同機器、相同試劑、相同護理師」操作的情況下,出現了2次陽性、2次陰性的結果。

馬斯克接著回應表示,這種錯誤若發生在他身上,也會發生在其他人身上,也坦承出現一些典型的感冒症狀,目前並無大礙。他已經到其他實驗室進行PCR(polymerase chain reaction,聚合酶連鎖反應)測試,預計結果還要24小時才會出爐。

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.