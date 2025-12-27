收1人賺320萬！美遣返非法移民「這國」點頭接手　爽拿2.4億元

　
    • 　
>
國際

收1人賺320萬！美遣返非法移民「帛琉接手」　爽拿2.4億元

▲▼帛琉是位於西太平洋的島國，在關島西南方約1300公里處。（圖／達志影像／美聯社）

▲帛琉是位於西太平洋的島國，在關島西南方約1300公里處。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

太平洋小國帛琉（Palau）將接收最多75名遭美國遣返的人，作為美方提供750萬美元（約台幣2.4億元）援助的交換。川普政府強調，執行移民法是首要任務，而帛琉則希望藉此補足當地勞動力缺口。

協議正式上路　未犯罪的第三國人士可在帛琉生活工作

根據《福斯新聞》報導，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）辦公室與美國駐科羅大使館日前發布聲明，雙方已簽署備忘錄，允許最多75名「第三國國民」（third-country nationals）前往帛琉生活與工作。這些人皆未曾被控犯罪。

美國駐科羅大使館表示，帛琉願意協助執行美國移民法，美方「深表感謝」，並因此提供750萬美元協助帛琉公共服務需求。

勞力短缺成關鍵　川普政府再提供額外援助

帛琉政府指出，當地正面臨勞動力不足，這項安排將有助於填補特定職位的人力缺口。除750萬美元外援外，川普政府也將再撥出600萬美元，協助帛琉陷入困境的公務員退休金制度，並另外提供200萬美元，用於新的執法相關措施。

帛琉曾是美國實境節目《生存者》（Survivor）的拍攝地之一，長年仰賴外國援助。《紐約郵報》報導，在拜登政府任內，美方已承諾20年間提供8.89億美元援助帛琉。

多國同意接收非法移民　美加速遣返行動

隨著川普政府強化大規模遣返政策，美方也陸續與多國達成接收非法移民的協議，包括烏干達、盧安達、史瓦帝尼、南蘇丹、哥斯大黎加、巴拿馬與薩爾瓦多等國。

日本人也嚇到！一票人「搭機回台冷爆」　網曝原因
賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝！雙方3共識「非霸凌」　懶人包一次看
林聰明沙鍋魚頭有超大蟑螂　業者公布調查報告
王ADEN被砍跨年「接替人選是大咖女歌手」！　網瘋讚：好太多

帛琉點頭！接收75名第三國移民換取補助

帛琉點頭！接收75名第三國移民換取補助

美國與帛琉簽署諒解備忘錄，帛琉同意接收最多75名第三國移民，換取美方提供總計1550萬美元（約新台幣4.9億元）援助。

與惠恕仁走訪明年PIF預定地　林佳龍：台灣全力支持帛琉辦會

與惠恕仁走訪明年PIF預定地　林佳龍：台灣全力支持帛琉辦會

鼓勵台商加大投資　林佳龍率團訪友邦帛琉

鼓勵台商加大投資　林佳龍率團訪友邦帛琉

川普下令重審「19國公民綠卡」發放資格

川普下令重審「19國公民綠卡」發放資格

台日以前沒這麼好！他回顧歷史揭「友好關鍵點」

台日以前沒這麼好！他回顧歷史揭「友好關鍵點」

帛琉美國遣返移民政策勞動力援助

