收1人賺320萬！美遣返非法移民「這國」點頭接手　爽拿2.4億元

▲帛琉是位於西太平洋的島國，在關島西南方約1300公里處。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

太平洋小國帛琉（Palau）將接收最多75名遭美國遣返的人，作為美方提供750萬美元（約台幣2.4億元）援助的交換。川普政府強調，執行移民法是首要任務，而帛琉則希望藉此補足當地勞動力缺口。

協議正式上路 未犯罪的第三國人士可在帛琉生活工作

根據《福斯新聞》報導，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）辦公室與美國駐科羅大使館日前發布聲明，雙方已簽署備忘錄，允許最多75名「第三國國民」（third-country nationals）前往帛琉生活與工作。這些人皆未曾被控犯罪。

美國駐科羅大使館表示，帛琉願意協助執行美國移民法，美方「深表感謝」，並因此提供750萬美元協助帛琉公共服務需求。

勞力短缺成關鍵 川普政府再提供額外援助

帛琉政府指出，當地正面臨勞動力不足，這項安排將有助於填補特定職位的人力缺口。除750萬美元外援外，川普政府也將再撥出600萬美元，協助帛琉陷入困境的公務員退休金制度，並另外提供200萬美元，用於新的執法相關措施。

帛琉曾是美國實境節目《生存者》（Survivor）的拍攝地之一，長年仰賴外國援助。《紐約郵報》報導，在拜登政府任內，美方已承諾20年間提供8.89億美元援助帛琉。

多國同意接收非法移民 美加速遣返行動

隨著川普政府強化大規模遣返政策，美方也陸續與多國達成接收非法移民的協議，包括烏干達、盧安達、史瓦帝尼、南蘇丹、哥斯大黎加、巴拿馬與薩爾瓦多等國。