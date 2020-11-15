中國第五款疫苗進「三期臨床」　招募烏茲別克5000志願者

▲各國正致力研究新冠疫苗。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

繼滅活疫苗、腺病毒載體疫苗兩款技術路線後，大陸官媒《新華社》報導，由安徽一家製藥公司研發的重組蛋白疫苗，將在烏茲別克展開第三期臨床試驗，這是中國大陸第5個進入此階段的候選疫苗。

根據中國科學院微生物研究所公開訊息，該疫苗由中國科學院微生物研究所、安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司聯合研製，於6月19日獲得大陸國家藥監局批件，啟動臨床試驗。

在於北京、重慶、湖南等地招募志願者後，10月22日，該疫苗Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗揭盲會議舉行，揭盲結果符合預期，顯示新冠病毒重組亞單位疫苗在符合本床試驗方案的人群中，具有很好安全性和免疫原性，被大陸官方批准繼續展開下一步臨床試驗。

據了解，該疫苗為基因工程重組亞單位疫苗，也稱重組蛋白疫苗。中國科學院微生物研究所指稱，重組蛋白疫苗是通過基因工程的方式在工程細胞內表達純化病原體抗原蛋白，然後製備成疫苗；該疫苗通過工程化細胞株進行工業化生產，產能高，成本低，具有較強的可及性。

按照大陸官方劃分，這款疫苗的技術路線，為大陸科技部部署的新冠疫苗「5條路線」中的「重組亞單位疫苗。」

在此之前，大陸已有採用滅活疫苗和腺病毒載體疫苗兩種技術路線，分別由是國藥集團研發的兩款滅活疫苗、科興中維研發的一款滅活疫苗，以及陳薇院士團隊研發的腺病毒載體疫苗共四種，進入三期臨床。

10月20日，大陸國家衛健委曾公開表示，前四個進入三期臨床試驗階段的疫苗，「總體上進展順利」，共計接種了約6萬名的受試者，未收到嚴重不良反應的報告，初步顯示了良好的安全性。

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