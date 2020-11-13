爸媽「躺床上吸菸」秒睡死！再睜眼房子陷火海　年幼4孩全慘死

▲英國一對情侶在床上吸菸到睡著，引發火災，導致4個年幼孩子喪生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

英國斯塔福郡（Staffordshire）發生一起悲劇事件，26歲的娜塔莉（Natalie Unitt）與30歲男友克里斯（Chris Moulton）一起躺在床上吸菸，之後竟沉沉睡去，再次醒來時，整間房子已經陷入火海。他們遭受一些燒燙傷，但順利逃脫，不幸的是，年僅3歲、4歲、6歲與8歲孩子全因吸入過多濃煙而身亡。

綜合BBC、《太陽報》報導，此事發生在去年2月2日凌晨2時40分左右。娜塔莉與克里斯帶著最年幼的孩子傑克（Jack）逃脫，他們宣稱，起火點位於樓梯間的熱水器，但因創傷後壓力症候群（PTSD）而想不起大火後的事情。

根據西米德蘭茲郡（West Midlands）消防局12日公布的調查，由於一支未熄滅的香菸掉落在主臥室床上，才會引發火勢，並且延燒到其他房間。調查員里查斯（Lee Richards）說，沒有證據顯示電力故障或天然氣供應故障。

Four kids killed in house fire after parents 'fell asleep while smoking in bed' https://t.co/IkDpkMqrmt pic.twitter.com/QJ81crKOsJ — The Sun (@TheSun) November 12, 2020

里查斯進行調查時，在屋內外發現「大量隨意丟棄的香菸」，光是庭院的某一扇門外就有「超過100支」，客廳、臥室窗戶底下與花園矮樹叢裡也有丟棄的菸屁股。他還指出，這一對父母的說詞互相矛盾。斯塔福郡警長萊福德（Alan Lyford）也同意上述起火原因，並證實社工早就建議這對父母別在屋內吸菸。

娜塔莉表示，她只記得自己在床上吸菸，之後就不小心睡著了，最後因「覺得胸口很重」醒來，才發現起火，「我到現在還會做惡夢」。克里斯表示，他被大火驚醒後，因火勢太猛烈，無法救出全部的孩子。

娜塔莉與克里斯因涉嫌嚴重過失致死罪，遭到警方拘留。但是，皇家檢察署（Crown Prosecution Service）考量許多罪名後，卻因沒有足夠證據，無法起訴2人。

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