印度神童點名4國家、3時間點　預言2026有重大轉折

▲印度神童阿南德。（圖／翻攝自YouTube／Conscience）



記者張靖榕／綜合報導

有「印度神童」之稱的阿南德（Abhigya Anand）近日在YouTube發布最新預言影片，直指2026年將成為「400年一遇」的歷史轉捩點，並點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在高風險地區。相關說法曝光後，迅速在各國社群平台掀起熱議。

阿南德指2026共有3個時間點要特別留意

綜合報導，阿南德於12月24日平安夜上傳影片表示，自2020年全球爆發新冠疫情以來，世界已進入高度不穩定的新時代，國際衝突與系統性風險不斷交錯浮現。他指出，2026年將是高風險與重大變革並存的一年，其中4月、7月與11月是特別需要留意的關鍵時間點，可能出現對全球局勢產生衝擊的重要事件。

阿南德在影片中提到，面對未來的不確定性與潛在危機，心理韌性將是關鍵因素。他引述相關觀點指出，部分威脅如恐怖主義或區域衝突，往往試圖透過製造恐懼與創傷影響社會判斷，因此保持冷靜、理性與清晰思維，才能在動盪時代中做出正確選擇。

阿南德預言醫療科技等研究領域可能迎來重要突破

不過，他也強調，2026年並非只有危機與風險，同時可能孕育新的轉機。阿南德認為，醫療科技、數學與科學研究等領域，可能在該年迎來重要突破，為人類社會帶來正面改變與發展動能。

儘管相關預言在國際間引發高度討論，但專家提醒，這類預測並未具備科學驗證基礎，民眾仍應理性看待，避免過度迷信。部分評論指出，面對複雜多變的國際環境，真正能左右未來走向的，仍是各國在政治、經濟與外交層面的實際決策與行動。