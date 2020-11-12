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川普可能接受結果但「絕不認輸」！自認反對派領袖　硬戰到底

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▲▼川普。（圖／路透）

▲美國總統川普連任失敗，至今仍不認輸。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統川普連任失敗，至今仍不認輸。顧問們認為，搖擺州選票在未來幾周查核完畢後，總統也許會接受大選結果，卻永遠不會承認敗選。其中一名高級幕僚直言，「不要期待他承認」，更有可能發生的情況是，「他會說『我們不能相信結果，但我也不會質疑它』，類似這樣的話」。

川普陣營多名幕僚與顧問向NBC透露，川普「把自己定位成主要反對派領袖」，即使已經「意識到大選改變的可能性幾乎為零」，卻仍堅決不認輸。

據悉，仍有一小群高級深信堅信總統還有取勝方法，他們大多是川普競選團隊成員，且人數越來越少。川普的「反擊計畫」將在哪裡展開、何時結束，目前都還沒有決定。

▲▼2020美國總統大選,川普。美國總統川普4日在白宮發表演說，對自己前期的選情樂觀。（圖／路透）

▲幕僚透露，川普也許會接受大選結果，但絕對不會認輸。（圖／路透）

由於川普拒絕認輸並規畫未來，白宮內部萌生一股日益增強的沮喪情緒，被形容為「尷尬」、「不確定性、懷疑和困惑」。一些盟友與幕僚非常擔心，發動法律戰將失去共和黨支持，正在努力敦促總統往前看，關注任內成就與影響力，包括讓川普自稱幾十年來最成功的共和黨人，積極參與喬治亞州參議院的第二兩輪決選（Run-off election）。

幕僚們認為，川普對於競選2024年總統大位，保持開放態度。他們都仍在等待協助拜登團隊權力交接的指示。報導指出，川普缺乏策略，才會消失在鏡頭前那麼長一段時間。

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