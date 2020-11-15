搖擺州1天慘輸9訴訟！川普改派「御用律師」扛起法律戰　硬槓到底

▲前紐約市長、川普律師朱利安尼（Rudy Giuliani）負責大選結果法律戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普連任失利，至今仍不認輸，發起一連串訴訟，挑戰大選結果，但未能逆轉頹勢，反而遭遇挫敗。他如今指名前紐約市長、私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）負責這一場法律戰。

綜合CNN、《紐約時報》報導，川普試圖用盡所有手段，改變大選結果，希望他眼中的「戰士」負責法律戰，並向社會大眾闡述其觀點。4名知情人士透露，朱利安尼現在正在監督廢票訴訟與公關處理，試圖扭轉落敗局面。

此前，川普競選顧問博西（David Bossie）負責法律戰，但他並非律師，且在獲得任命的幾天後確診新冠肺炎。但是，朱利安尼的涉入卻使得競選團隊與白宮職員感到「惱火」，因為他上周末在費城舉辦記者會，指控大選發生詐欺，卻沒有提供證據，飽受外界嘲諷。

川普團隊在賓州、亞利桑那州與密西根州發起訴訟，但光是13日就有9件遭到駁回或撤銷。他們主張，賓州2郡將近9000張郵寄投票應該被廢除，卻輸掉6場相關訴訟，負責的Porter Wright Morris＆Arthur法律事務所宣布退出。

另外幾件訴訟中，川普團隊在亞利桑那州尋求改採人工方式計票，但發現拜登領先優勢難以逆轉後撤告。密西根州2名民調監測員試圖阻止韋恩郡（Wayne County）選票認證，藉此影響底特律計票結果，並提出詐欺指控，卻遭法官駁回。

►川普有意卸任前「特赦自己」鋪後路 幕僚：他迷戀這個權力

►「賓州有65萬非法選票！」川普律師再開砲：沒有共和黨人在場監票

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►雙11狂歡再繼續！日本Twinbird時尚輕量「蒸氣掛燙機」