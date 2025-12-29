　
國際

法「性感小野貓」逝世享耆壽91歲　馬克宏哀慟發文：世紀傳奇殞落

▲▼擁有「性感小野貓」封號的法國傳奇女星碧姬芭杜逝世，享耆壽91歲。（圖／達志影像／美聯社）

▲擁有「性感小野貓」封號的法國傳奇女星碧姬芭杜逝世，享耆壽91歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

享譽全球、有「性感小野貓」封號的法國傳奇女星碧姬芭杜（Brigitte Bardot）於當地時間28日逝世，享耆壽91歲。碧姬芭杜基金會證實消息後，引發法國與國際各界哀悼，法國總統馬克宏透過社群平台發文，稱她為「世紀傳奇」，並讚揚她的演藝成就及對動物保護的奉獻。

根據《衛報》、《電訊報》，碧姬芭杜的逝世地點為法國南部聖特羅佩（Saint-Tropez）。消息公布後，法國總統馬克宏透過社群平台X發文哀悼，「她的電影、她的嗓音、她耀眼的名聲、她的悲傷，以及她對動物的無私熱愛，碧姬芭杜象徵自由生活，也代表法式生活，散發普世光輝。」

此外，義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）與該國文化部長亦對她表示敬意，稱她為「自由、不循規蹈矩、勇敢捍衛傳統的女性」。

碧姬芭杜出生於1934年巴黎，年輕時即因模特兒工作嶄露頭角，15歲登上《Elle》雜誌封面。1952年，她以比基尼造型參與首部電影《浪海情姝》，展現性感魅力。1956年，由前夫羅傑•瓦迪姆（Roger Vadim）執導的《上帝創造女人》（And God Created Woman）讓她一舉成為國際巨星，也奠定「性感小野貓」形象，成為性解放象徵。

碧姬芭杜的影響力甚至延伸至音樂與藝術界，她也曾成為馬麗安娜（法國共和國象徵）的真人原型。

在演藝事業巔峰時，碧姬芭杜選擇退出銀幕，將後半生投入動物保護與公益。1986年成立碧姬芭杜基金會（Fondation Brigitte Bardot），積極參與反對密封狩獵、動物屠宰及虐待等議題，並曾向全球領導人發送抗議信。基金會聲明表示，她的逝世象徵一個世代的落幕，也凸顯她對動物福祉的終身承諾。

除了動物保護，碧姬芭杜在政治立場上亦頗具爭議。她對極右政治及移民、宗教議題表達強烈意見，多次因涉及煽動種族仇恨被法院裁罰，其政治觀點使她在社會上既受讚譽亦受批評。

