俄外長：若台海情勢升級　俄羅斯挺中國「維護領土完整」

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫接受塔斯社訪問時明確表態，若台海局勢升級，莫斯科將全力支持北京維護國家統一與領土完整，「基於台灣問題屬於中華人民共和國內政的事實，北京有正當理由捍衛其主權和領土完整」。

Defense Blog報導，台海仍是全球最敏感的衝突熱點之一，拉夫羅夫這番言論是向國際社會重申中俄盟友關係。拉夫羅夫在訪談中指出，俄方立場是基於與北京長期雙邊協議，也就是2001年簽署的《中俄睦鄰友好合作條約》，這份文件是兩國關係的基石，其中一項核心原則就是「在保護國家統一和領土完整的問題上相互支持」。

中俄睦鄰友好合作條約是在2001年7月16日簽署，旨在促進中俄政治、經濟、安全領域的廣泛合作。當俄羅斯官員闡述中俄戰略夥伴關係期間多次提及這項條約，特別是在面對美國及其盟友施壓的時候。

中國近年加強在台灣周邊的軍事活動，包括大規模海空聯合演習，美國則是透過強化在該區域的存在，擴大與盟友夥伴的合作應對。拉夫羅夫並未直接點名美國的軍事計劃，但已清楚表明莫斯科不承認台灣為獨立國家，而是將其視為中國不可分割的一部分。

報導稱，如今俄羅斯明確表態，當危機發生時將會站在中國這一邊，儘管莫斯科並非台海緊張情勢的直接當事方，但其外交支持可能會使國際社會緩和衝突的努力變得更加複雜。