墨西哥13死98傷！　跨洋鐵路出軌「車廂懸掛崖邊」

▲墨西哥跨洋鐵路出軌至少13人死亡、98人受傷。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥跨洋鐵路（Interoceanic Train）28日發生嚴重出軌事故，造成至少13人死亡、98人受傷。當時列車上載有250名乘客及工作人員，墨西哥檢方已展開調查，釐清事故原因。

路透、法新社等報導，事故列車是在行經瓦哈卡州尼桑達鎮（Nizanda）附近的時候出軌，車上總計有9名機組人員和241名乘客。依據事故現場的照片，列車脫離軌道，部分車廂傾斜懸掛在懸崖邊緣。

起初，海軍通報20人受傷，後來才透過聲明證實有13人死亡、98人受傷。

▲當時列車上載有250名乘客及工作人員。（圖／路透）

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）透過社群平台X發文提到，傷者之中有5人情況危急，已派遣高級官員前往現場協助罹難者家屬。瓦哈卡州州長克魯斯（Salomon Jara Cruz）向事故中喪生的家庭表達哀悼，並稱州政府正與聯邦機構協調，為受影響民眾提供援助。

▲墨西哥檢方已展開調查，釐清事故原因。（圖／路透）

這條跨洋鐵路是在2023年前總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）任內啟用，屬於更廣泛的跨洋走廊計畫一環。這項計畫旨在實現特萬特佩克地峽（Isthmus of Tehuantepec）鐵路的現代化，串聯太平洋岸的薩利納克魯茲港（Salina Cruz）與墨西哥灣岸的科阿察科阿爾科斯（Coatzacoalcos）。

墨西哥政府致力把特萬特佩克地峽開發成戰略貿易走廊，透過擴建港口、鐵路及工業基礎設施，打造能與巴拿馬運河競爭的替代路線。