國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

報復高市早苗！陸媒鼓動「沖繩獨立」宣傳戰：琉球台灣是中國領土

▲▼日本沖繩縣那霸市首里城正殿修復工程預計明年完工。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本沖繩縣那霸市首里城正殿修復工程預計明年完工，首里城為琉球王國的王宮。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

自從日本首相高市早苗11月初在眾議院提及「台灣有事」後，中國媒體與社群網路大幅增加對沖繩主權歸屬的報導與討論。日媒統計，今年11月涉及「琉球」、「獨立」等關鍵字的中國及香港媒體文章高達600篇，較去年同期的30篇暴增20倍。日本內閣官房長官木原稔強調，沖繩屬於日本國領土，對中國媒體操作無需逐一評論。

根據日媒《共同社》，美國調查公司Melwater的工具分析中國及香港媒體與社群網路文章後發現，今年11月提到「琉球」、「沖繩」與「獨立」等詞彙同時出現的文章篇數急劇增加，特別是高市早苗於11月7日發表關於台灣有事的答覆內容後迅速竄升。

這些來自中國文章，其內容大多指沖繩縣曾為獨立的琉球王國，並質疑1972年美國歸還琉球群島（沖繩縣）時其主權是否完全回歸日本。人民日報旗下的《環球時報》甚至刊登社論，對沖繩歸屬提出疑問。

▼中國網路社群使用其他影片，擅自添加與影片內容不符的字幕，強調「琉球不屬於日本」。

專門研究網路空間安全的中曾根和平研究所大澤淳指出，中國此舉可能是為了先鞏固國內輿論，再對外展現強硬姿態。他建議，日本應在國際會議與資訊領域中，以多國語言之形式，針對不實主張進行澄清與反駁。

Melwater調查涵蓋主要媒體與入口網站，但中國與香港具體的媒體數量尚未公開，且與去年相比媒體母數並未改變。

另一方面，《ABEMA TIMES》報導，日本內閣官房長官木原稔在26日記者會上強硬回應，針對中國社群網路操作「琉球是中國領土」的影片與貼文，日本政府無需逐一評論，因為沖繩縣歸屬日本毫無疑義。他強調，日本政府將持續在各種場合，針對不符合事實的主張提出反駁，確保國際社會正確理解日本立場。

12/28 全台詐欺最新數據

日韓要聞台灣有事沖繩琉球琉球王國日本高市早苗

