北海道滑雪場魔毯奪命！5歲男童跌倒手臂捲入卡死　母急按停仍不治

記者趙蔡州／綜合報導

北海道小樽市「朝里川溫泉滑雪場」28日發生孩童死亡事故，一名5歲男童在滑雪場使用電動傳送帶「魔毯」時意外跌倒，導致右手臂被卡進縫隙，當場受重傷，救護人員趕到後，花費45分鐘才將他救出，但他送醫時已失去呼吸心跳，經醫院搶救後仍不治。

綜合日媒報導，事件發生在28日上午10點多，男童使用滑雪場連接停車場與中心大樓的「魔毯」時，意外在輸送帶終點處跌倒，右手臂被卡在輸送帶的縫隙中，無法動彈。消防人員趕到後立刻實施救援，並在救出男童後立刻將人送醫，但男童最終仍傷重不治。

「魔毯」自動停止功能未生效 5歲男童捲入慘死

滑雪場的營運主管表示，這個「魔毯」設施理應具備異物捲入時自動停止的功能，但意外發生時該系統並未生效，事件發生時，是男童母親緊急按下停止按鈕才終止運作。營運主管強調，「魔毯」在當日早晨的例行檢查中顯示功能正常，目前尚不清楚是感應系統失靈還是機械故障釀成悲劇。

日本警方目前已展開深入調查，試圖釐清事件的詳細原因。滑雪場方則未就監管疏失或設備維護細節做出進一步回應，只表示將全力配合調查。