全美「單日暴增18.5萬例」再創新高！　全球近5375萬人染疫

▲美國疫情嚴重。（圖／路透）
記者張靖榕／綜合外電報導
截至台灣時間15日上午5點30分，全球累計5374萬7027確診、130萬8122死。美國累計近1100萬例確診，過去24小時更暴增超過18萬染疫，再度創下3月疫情爆發以來新高。
根據約翰霍普金斯大學疫情地統計，美國單日新增18萬4514例確診、1047死，全國累計達到1085萬9661例確診、24萬5453死。全美2019冠狀病毒疾病（COVID-19）相關死亡的7日平均數，從10月30日約828死，攀升至11月13日的1047死，增幅約26%。病毒篩檢呈陽性結果機率的7日平均數，也於過去2週從6.4%攀升至9.6%，暴增約50%。
全球第二大染疫國印度則累計877萬3479例確診、12萬9188死；巴西累計581萬652例確診、16萬4737死；法國累計191萬5713例、4萬2600死；俄羅斯累計188萬7836例、3萬2536死。
西班牙方面，累計145萬8591例確診、4萬769死；英國累計134萬7092例確診、5萬1858死；阿根廷累計129萬6378例、3萬5045死；哥倫比亞累計118萬2697例確診、3萬3669死；義大利累計114萬4552例、4萬4683死。