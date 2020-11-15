全美「單日暴增18.5萬例」再創新高！　全球近5375萬人染疫

國內新冠肺炎確診案例今再添3人，其中案599自菲律賓探親返國，檢疫期滿搭乘高鐵回家時，才被通知確診。傳出高鐵公司隔了一天才被通知車上載有確診者，但強調已把列車送回基地深度消毒，並更換車廂空氣濾網和座位椅布。然而，確診台女搭乘高鐵的車次隨之曝光。