香港「感染源未明」疫情升溫　祭強制檢測、社交距離新規

▲香港再次收緊社交距離規定。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

由於香港近期接連出現「感染源頭未明」的本土新冠肺炎確診案例，外界憂心爆發第四波疫情，港府14日緊急宣布，再次收緊社交距離措施，並增加餐廳和酒吧的營業限制，執行要求特定人士須強制做新冠病毒核酸檢測的新規。

根據港府刊憲制定的新規，於有疫情暴發的指明處所生活、工作的人士、某特定職業的人士，或已接近完成14天強制檢疫的抵港人士，需要強制接受檢測；另在不超過14天期限內，若註冊醫生按臨床判斷懷疑某人染疫，可發出書面指示，要求該人接受檢測。

港府稱，若未遵從指示，可被罰款2000港元，不接受強制檢測，罰款2.5萬港元及監禁6個月，於15日零時起生效。





▲香港新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透）

社交距離新規方面，港府要求，餐廳每桌人數降至不多於4人，酒吧或夜店每桌人數降至不多於2人；餐飲業務堂食時段縮短至凌晨零時；餐飲業務處所人數上限降至可容納上限的一半等，上述措施16日起生效，為期11天。

根據香港衛生署衛生防護中心14日公佈，截至當日零時零分，全港新增8宗新冠肺炎確診病例，包括5例輸入，2例本土病例與先前確診者有關，另仍有1宗源頭未明的本土病例。截至目前，香港已累計5444例確診。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君，該源頭未明的個案，為一名家住慈雲山慈康邨、任職保安的58歲男子，該患者的兩名同住家人初步確診，3名同事須檢疫。

香港特區政府食物及衛生局局長陳肇始坦言，過去兩週內，香港持續出現未明源頭的本土病例，為預防第四播疫情暴發，需要迅速收緊防控措施。

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！