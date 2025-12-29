俄羅斯宣布：2026元旦起在「北方四島」展開2個月軍演

▲俄羅斯宣布將在北方四島舉行為期2個月的軍演。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

主張擁有北方四島主權的俄羅斯28日宣布，2026年元旦起將在北方四島周邊海域展開為期2個月的大規模軍事演習。日本政府官員證實，俄方指定色丹島北方多處區域，每日進行實彈射擊演習至3月1日為止。

根據《產經新聞》報導，自民黨參議員鈴木宗男26日訪俄會晤外務省高層，並向俄方傳達高市早苗對俄政策的「思路」，並就開放北方領土前島民祭拜墓地、恢復日俄漁業協議等議題進行磋商，沒想到俄羅斯隨即在28日發布軍演通告。

北方四島包括國後、色丹、齒舞、擇捉等島嶼，日方將其視為北海道外圍領土，但俄國單方面認定屬該國千島群島範圍，自二戰末期即派兵占領迄今。

根據日本政府統計，俄羅斯2025年已針對北方四島海域發出9次軍演通告，平均每月一次。其中4月份俄方更劃定包含北海道近海在內的廣泛區域進行演習，範圍史無前例。10月份俄國甚至宣布暫停包括日本船隻在內的各國「無害通過權」，違反《聯合國海洋法公約》相關規定。

更令日方憂心的是，俄羅斯10月還公布政令，為北方四島內兩座無人島重新命名，企圖透過行政措施強化管轄權的既成事實。日本外務省對此透過外交管道提出嚴正抗議，強調「與我國立場完全不符」。