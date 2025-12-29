川澤會結束！川普：非常接近達成俄烏和平協議　已完成95％

▲川普與澤倫斯基會後共同記者會。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普28日形容，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在佛羅里達州舉行、歷時近3小時的會談「非常棒」，並表示結束俄烏戰爭的和平協議已「相當接近」，他說他不會為事情的進度給出一個百分比，但要的話，談判大概已近完成95％，雙方在多項關鍵議題上取得明顯進展；然而，頓巴斯地區的歸屬仍是難處理的問題。

川普與澤倫斯基共同記者會

川普在海湖莊園與澤倫斯基共同出席公開場合時指出，雙方討論了許多內容，「我確實認為我們已經非常接近，或許已經很接近達成協議」，並稱在推動終結戰爭方面「取得了大量進展」。不過他也坦言，仍存在「一到兩個非常棘手的問題」尚待解決。

頓巴斯地區問題難解

川普拒絕具體說明協議完成的比例，但表示可能接近95％。他指出，俄羅斯要求烏克蘭讓出東部頓巴斯地區（Donbas）仍是主要懸而未決的議題之一，「這當然是個重大問題，但我認為我們在這方面也更接近共識」。

美方先前曾提出構想，建議在烏克蘭撤軍後，於頓巴斯部分地區設立「自由經濟區」，作為與俄羅斯談判和平的一環。俄羅斯自2014年起在頓巴斯地區交戰，涵蓋頓內茨克與盧甘斯克兩州，目前正試圖透過美方斡旋的和平談判，取得其長期以軍事手段未能完全達成的目標。

烏克蘭與美國團隊最快下周再次會面

儘管對談判前景表達信心，川普仍強調整體談判極為複雜，並未給出明確時間表。他表示，「我想在接下來幾周內，我們會知道結果是成是敗」，但也不排除出現未預料到的變數，可能使整個努力功虧一簣，「也許某個你沒有想到的問題，會成為關鍵障礙」。

澤倫斯基隨後在社群平台X發文補充表示，烏克蘭與美國團隊「最快可能在下周」再次會面，以敲定和平方案中尚未完成的部分。他指出，雙方已同意川普將於明年1月在華府主持會議，邀請烏克蘭及歐洲領袖與會。

澤倫斯基寫道：「我們討論了和平架構的所有層面，並取得重要成果，也談妥後續行動的順序。」他並強調，雙方一致認為「安全保障是實現持久和平道路上的關鍵要素」。