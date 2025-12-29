　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川澤會結束！川普：非常接近達成俄烏和平協議　已完成95％

▲川普與澤倫斯基會後共同記者會。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲川普與澤倫斯基會後共同記者會。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普28日形容，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在佛羅里達州舉行、歷時近3小時的會談「非常棒」，並表示結束俄烏戰爭的和平協議已「相當接近」，他說他不會為事情的進度給出一個百分比，但要的話，談判大概已近完成95％，雙方在多項關鍵議題上取得明顯進展；然而，頓巴斯地區的歸屬仍是難處理的問題。

川普與澤倫斯基共同記者會

川普在海湖莊園與澤倫斯基共同出席公開場合時指出，雙方討論了許多內容，「我確實認為我們已經非常接近，或許已經很接近達成協議」，並稱在推動終結戰爭方面「取得了大量進展」。不過他也坦言，仍存在「一到兩個非常棘手的問題」尚待解決。

▲▼川普與澤倫斯基會後共同記者會。（圖／達志影像／美聯社）

頓巴斯地區問題難解

川普拒絕具體說明協議完成的比例，但表示可能接近95％。他指出，俄羅斯要求烏克蘭讓出東部頓巴斯地區（Donbas）仍是主要懸而未決的議題之一，「這當然是個重大問題，但我認為我們在這方面也更接近共識」。

美方先前曾提出構想，建議在烏克蘭撤軍後，於頓巴斯部分地區設立「自由經濟區」，作為與俄羅斯談判和平的一環。俄羅斯自2014年起在頓巴斯地區交戰，涵蓋頓內茨克與盧甘斯克兩州，目前正試圖透過美方斡旋的和平談判，取得其長期以軍事手段未能完全達成的目標。

▲▼川普與澤倫斯基會後共同記者會。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭與美國團隊最快下周再次會面

儘管對談判前景表達信心，川普仍強調整體談判極為複雜，並未給出明確時間表。他表示，「我想在接下來幾周內，我們會知道結果是成是敗」，但也不排除出現未預料到的變數，可能使整個努力功虧一簣，「也許某個你沒有想到的問題，會成為關鍵障礙」。

澤倫斯基隨後在社群平台X發文補充表示，烏克蘭與美國團隊「最快可能在下周」再次會面，以敲定和平方案中尚未完成的部分。他指出，雙方已同意川普將於明年1月在華府主持會議，邀請烏克蘭及歐洲領袖與會。

澤倫斯基寫道：「我們討論了和平架構的所有層面，並取得重要成果，也談妥後續行動的順序。」他並強調，雙方一致認為「安全保障是實現持久和平道路上的關鍵要素」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

新加坡刑法修正案今生效！　詐騙犯「強制鞭刑」最高24下

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

新加坡刑法修正案今生效！　詐騙犯「強制鞭刑」最高24下

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

他分享「114則好康片」給好友被捕　內蒙古法院判決出爐慘了

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

國際熱門新聞

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲

教媽媽經營OnlyFans竟淪配角！正妹後悔了

川普回應中共圍台軍演：習近平沒跟我講　我也不擔心

20歲辣妹下藥迷劫男網友　被捕「清晰照」反爆紅

共軍發動封鎖台海軍演　日專家：3天內收手

台灣若淪陷　智庫：日基地成美軍戰勝關鍵

印度神童點名4國家、3時間點　預言2026有重大轉折

WSJ：台灣命運「與美日緊緊綑綁」

日本每年8萬人「神秘蒸發」！

中國今年汽車銷售「擊敗日本」　這2招稱霸

共軍軍演　日專家：施壓台又向美秀肌肉

重大突破！「癌症疫苗」將成真　一針拯救千萬人性命

中共軍演觀眾不是台灣　美前官員曝3大目標

更多熱門

相關新聞

普丁川普通話　克宮：俄美同意「暫時停火」對結束衝突沒幫助

普丁川普通話　克宮：俄美同意「暫時停火」對結束衝突沒幫助

克里姆林宮28日表示，俄羅斯總統普丁與美國總統川普進行通話，雙方一致認為，任何在烏克蘭實施的「暫時停火」方案，只會延長衝突，無助於真正結束戰事。

泰柬宣布停火　川普讚兩國迅速且果斷

泰柬宣布停火　川普讚兩國迅速且果斷

女兒遛狗被綁架　爸靠手機1功能成功救人

女兒遛狗被綁架　爸靠手機1功能成功救人

2香港人傳在烏克蘭戰死　港府證實

2香港人傳在烏克蘭戰死　港府證實

緊急狀態！　美國逾9000航班取消延誤

緊急狀態！　美國逾9000航班取消延誤

關鍵字：

川普澤倫斯基俄烏戰爭烏克蘭北美要聞頓巴斯

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面