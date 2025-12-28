　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

前AV女優嘆「拍片、賣淫都是體力活」！　1天被逼激戰14小時

▲▼前AV女優親曝「拍片、賣淫都是體力活」！。（圖／@takanashiaaya）

▲たかなし亞妖直言，不論是下海賣淫、坐檯陪酒，還是拍攝A片，都非常需要體力。（圖／@takanashiaaya）

記者王佩翊／編譯

儘管很多人認為酒店妹、性工作者以及AV女優的成功關鍵是外貌和口才，但日本一名前AV女優分享自身經歷直言，其實更需要的是「體力」，因為這些工作比想像中更需要強健體魄來支撐高強度的工作型態。

目前以轉行為媒體寫手的前AV女優「たかなし亞妖」表示，無論是酒店小姐、牛郎、風俗女還是AV女優，能在競爭激烈的環境中脫穎而出的共同特質就是「體力」，因為只要頻繁出現身體不適的情況，就會造成一起工作的人的困擾。

她強調，酒店業看似只需坐著聊天，實際卻是極度消耗體力的工作。特別是頭牌小姐每晚必須在短時間內大量飲酒，為了維繫顧客關係，下班後還需要接著參加多場續攤，「加班營業」已成常態。

一名經驗豐富的酒店業者表示，「頭牌小姐已經喝醉了還要參加三場續攤都是基本操作，沒有體力支撐根本無法走紅。」儘管近年興起無酒精營業模式，但如果客人開了高價的香檳，大多數人還是需要給個面子，象徵性品嚐幾口。

成人影片產業的工作強度更令人咋舌，即使是知名度不高的AV女優，都曾連續三天進行12小時的拍攝工作。當紅AV女優的行程更加緊湊，一整天的錄影加上多日連續上班已是家常便飯。業界人士指出，許多演員一天內需要趕場多個攝影棚，光是一天的工作時間就經常超過14小時，根本就不符合勞基法。

除了拍攝AV，女優們還需參與雜誌拍攝、活動出席、媒體錄影和YouTube製作等各種宣傳活動。經紀公司主管坦言，「就算妳再有人氣，如果體力跟不上，也會被公司排除在重點培養名單外。」

風俗業的體力需求更是殘酷。一名同時擁有酒店和風俗工作經驗的前性工作者A小姐接受訪問時透露，「這兩個行業我都因為體力不足，撐不到3年就放棄了。」她在酒店陪酒時，每天宿醉、身體疲憊，「不太會喝酒卻硬撐，每天都覺得不舒服，幾乎沒有一天能神清氣爽地起床。」

轉戰風俗業後，A小姐以為減少上班天數能改善狀況，沒想到問題依舊嚴重。她說，「高級風俗店每次上班都要待機12小時，單次服務120分鐘，體力消耗程度跟酒店沒兩樣。」

更讓她意外的是，客人得知她的酒店經歷後，經常贈送高檔酒類甚至要求在包廂內共飲，讓她難以徹底脫離酒精。就這樣熬了3年，儘管A小姐的業績不差，但她最終還是選擇回歸一般工作。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪
蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動
台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝
脫口秀演員喊「走的是曹西平不是我」！　急刪文道歉了
曹西平未婚！狄鶯當眾問「你是GAY嗎」　他霸氣7字回擊
中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

新加坡刑法修正案今生效！　詐騙犯「強制鞭刑」最高24下

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

忘戰必危！國軍秀肌肉回應中共軍演　強調安全不能寄託於任何幻想

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

新加坡刑法修正案今生效！　詐騙犯「強制鞭刑」最高24下

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

2025年度最慘烈「翻車韓星」排行榜　影帝趙震雄退出演藝圈

蔡依林唱一半哭了！　「無預警1舉動」掀台下4萬人暴動衝上前

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

台灣大策略投資夥伴USPACE推「以車為主」訂閱服務　頂規年繳20萬

金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂

失控易走極端的三大星座！TOP 1王者姿態不容踐踏　爆炸後挽回更丟臉

《瘋神》班底揭「曹西平罵醜八怪原因」　私下對話曝：善良的前輩

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

營養師教你怎麼正確喝「熱紅酒」！3種不同口感做法　手腳不再冰冷還紓壓

【泰格與雪兒】舒適牌情侶

國際熱門新聞

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲

教媽媽經營OnlyFans竟淪配角！正妹後悔了

川普回應中共圍台軍演：習近平沒跟我講　我也不擔心

20歲辣妹下藥迷劫男網友　被捕「清晰照」反爆紅

共軍發動封鎖台海軍演　日專家：3天內收手

台灣若淪陷　智庫：日基地成美軍戰勝關鍵

WSJ：台灣命運「與美日緊緊綑綁」

印度神童點名4國家、3時間點　預言2026有重大轉折

日本每年8萬人「神秘蒸發」！

共軍軍演　日專家：施壓台又向美秀肌肉

重大突破！「癌症疫苗」將成真　一針拯救千萬人性命

中國今年汽車銷售「擊敗日本」　這2招稱霸

中共軍演觀眾不是台灣　美前官員曝3大目標

更多熱門

相關新聞

酷澎用戶個資外洩　創辦人1個月後終於道歉

酷澎用戶個資外洩　創辦人1個月後終於道歉

南韓最大電商平台「酷澎」（Coupang）大規模個資外洩，至少3370萬筆客戶資料遭離職中國籍員工非法外流。一個月後，酷澎創辦人、母公司Coupang Inc董事會主席金範錫今（28）日終於首度公開道歉，坦承應對與溝通不足。

東京多摩動物公園「逃跑狼隻」抓到了！

東京多摩動物公園「逃跑狼隻」抓到了！

日本6成男公關「靠AI跟女客人聊天」！

日本6成男公關「靠AI跟女客人聊天」！

羽田、成田機場巴士駕駛「確診麻疹」

羽田、成田機場巴士駕駛「確診麻疹」

成田機場迎「出境高峰」　台灣受日旅客歡迎

成田機場迎「出境高峰」　台灣受日旅客歡迎

關鍵字：

體力需求酒店妹AV女優性工作者日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

曹西平乾兒子是誰？

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

曹西平乾兒子能辦後事了！

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面