前AV女優嘆「拍片、賣淫都是體力活」！　1天被逼激戰14小時

▲たかなし亞妖直言，不論是下海賣淫、坐檯陪酒，還是拍攝A片，都非常需要體力。（圖／@takanashiaaya）



記者王佩翊／編譯

儘管很多人認為酒店妹、性工作者以及AV女優的成功關鍵是外貌和口才，但日本一名前AV女優分享自身經歷直言，其實更需要的是「體力」，因為這些工作比想像中更需要強健體魄來支撐高強度的工作型態。

目前以轉行為媒體寫手的前AV女優「たかなし亞妖」表示，無論是酒店小姐、牛郎、風俗女還是AV女優，能在競爭激烈的環境中脫穎而出的共同特質就是「體力」，因為只要頻繁出現身體不適的情況，就會造成一起工作的人的困擾。

她強調，酒店業看似只需坐著聊天，實際卻是極度消耗體力的工作。特別是頭牌小姐每晚必須在短時間內大量飲酒，為了維繫顧客關係，下班後還需要接著參加多場續攤，「加班營業」已成常態。

一名經驗豐富的酒店業者表示，「頭牌小姐已經喝醉了還要參加三場續攤都是基本操作，沒有體力支撐根本無法走紅。」儘管近年興起無酒精營業模式，但如果客人開了高價的香檳，大多數人還是需要給個面子，象徵性品嚐幾口。

成人影片產業的工作強度更令人咋舌，即使是知名度不高的AV女優，都曾連續三天進行12小時的拍攝工作。當紅AV女優的行程更加緊湊，一整天的錄影加上多日連續上班已是家常便飯。業界人士指出，許多演員一天內需要趕場多個攝影棚，光是一天的工作時間就經常超過14小時，根本就不符合勞基法。

除了拍攝AV，女優們還需參與雜誌拍攝、活動出席、媒體錄影和YouTube製作等各種宣傳活動。經紀公司主管坦言，「就算妳再有人氣，如果體力跟不上，也會被公司排除在重點培養名單外。」

風俗業的體力需求更是殘酷。一名同時擁有酒店和風俗工作經驗的前性工作者A小姐接受訪問時透露，「這兩個行業我都因為體力不足，撐不到3年就放棄了。」她在酒店陪酒時，每天宿醉、身體疲憊，「不太會喝酒卻硬撐，每天都覺得不舒服，幾乎沒有一天能神清氣爽地起床。」

轉戰風俗業後，A小姐以為減少上班天數能改善狀況，沒想到問題依舊嚴重。她說，「高級風俗店每次上班都要待機12小時，單次服務120分鐘，體力消耗程度跟酒店沒兩樣。」

更讓她意外的是，客人得知她的酒店經歷後，經常贈送高檔酒類甚至要求在包廂內共飲，讓她難以徹底脫離酒精。就這樣熬了3年，儘管A小姐的業績不差，但她最終還是選擇回歸一般工作。