茶比咖啡對骨骼更好！　澳研究：1天超過5杯咖啡小心骨質流失

▲澳洲最新研究指出，每天最好不要攝取5杯以上的咖啡，否則將加速骨質流失。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

茶飲與咖啡除了有提神效果外，對人體也有多項好處，不過澳洲弗林德斯大學最新研究指出，茶類飲品在維護骨骼健康方面略勝咖啡一籌，如果每天喝超過5杯咖啡，可能會對骨骼產生負面影響。

根據《華盛頓郵報》報導，這項刊登於Nutrients期刊的大型研究，針對「骨質疏鬆骨折研究」資料庫中的參與者進行10年追蹤調查，對象為近1萬名65歲以上女性。研究人員記錄了調查對象在不同時期內的茶與咖啡攝取量，以及髖部、股骨頸的骨質密度變化。股骨頸正是髖部骨折的高風險區域，對銀髮族而言格外重要。

長期追蹤發現，愛喝茶的民眾髖部骨質密度略優於咖啡族。研究共同執筆人劉萊恩表示，「我們尚未完全釐清茶類為何具備較佳保護效果。」但他根據現有研究推測，茶葉富含的兒茶素等活性化合物，可能刺激人體造骨細胞活動，進而提升骨質密度。

未參與這項實驗的波士頓大學醫學院內分泌學教授麥可·霍利克則對此抱持保留態度。他指出，「雖然茶類確實對骨質密度帶來些許助益，但差異極其微小，臨床實際意義恐怕相當有限。」

值得關注的是，研究團隊發現咖啡攝取存在明顯的「臨界效應」。適量品嚐咖啡，約莫每日2至3杯的份量，對骨質密度並無顯著負面衝擊；然而一旦跨越每天5杯的門檻，骨質流失風險便急遽攀升。研究更發現，高咖啡因攝取搭配長期酗酒習慣的女性，股骨頸骨質密度明顯偏低。

耶魯大學醫學院助理教授阿妮卡·阿南提醒，此次研究仰賴受試者自行回報飲用習慣，未能精確區分茶葉種類、咖啡沖煮方式或杯量濃度，研究結果仍有侷限性，且骨質疏鬆屬於多重因子疾病，家族遺傳、菸酒習慣、種族背景都會左右發病機率。

專家一致認為，民眾無須因此研究結果而徹底改變飲品偏好，不過某些族群確實需要格外留意攝取量。此外，確保每日攝取足夠鈣質與維生素D，並在日常生活中搭配阻力訓練，如皮拉提斯、重量訓練或登山健行；同時戒菸、控制飲酒，避免攝取促發炎食物。