　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

解放軍又圍台軍演！日媒：牽制高市早苗「台灣有事」論、施壓台獨

▲▼中國大陸解放軍9月參加抗戰勝利80周年軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國大陸解放軍9月參加抗戰勝利80週年軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中國大陸解放軍東部戰區今（29）日清晨宣布，在台灣周邊實施為期兩天的軍事演習，強調是對「台獨勢力與外部干涉勢力」的嚴正警告。日媒分析，共軍此舉除了持續施壓賴清德政府，此次軍演也被視為牽制日本首相高市早苗11月初在眾議院談及「台灣有事」發言的政治與軍事訊號，引發國際關注。

日媒《TBS News》引述中國官媒《新華社》報導，指出此次軍演被命名為「正義使命-2025」，演練內容包括封鎖主要港口、奪取制海權與制空權，將於29至30日進行，參與兵力涵蓋陸軍、海軍、空軍及火箭軍，演訓範圍環繞台灣本島，更將在相關空域與海域實施實彈射擊訓練，目的在於削弱台灣對外聯繫能力，使本島陷入被孤立狀態。

▲▼ 東部戰區軍演2025正義使命 。（圖／記者任以芳攝）

▲解放軍東部戰區宣布進行「正義使命-2025」圍台軍演。（圖／東部戰區）

日媒《TBS News》分析，認為軍演時機除了與台海局勢本身相關外，也帶有對日本政界表態的牽制和警告意味。高市早苗曾在國會答詢時再度提及「台灣有事」，引發中國政府強烈不滿，因此中方藉由軍演釋放警告訊號，試圖壓縮相關言論與政策空間。

報導指出，這是解放軍自今年4月以來，再度在台灣周邊實施軍事演習。回顧過去動向，解放軍去年5月在賴清德就任總統不久後，即以包圍台灣本島的方式展開大規模演訓，藉此對新政府施加壓力。去年10月，中國亦因賴清德表態「台灣不隸屬於中華人民共和國」而發動軍演。

此外，去年12月，解放軍在被視為中國防衛線的「第一島鏈」周邊，從日本、台灣延伸至菲律賓一帶，部署約90艘艦艇，規模創下1996年以來新高，持續升高區域軍事緊張。今年4月，賴清德將中國點名為「境外敵對勢力」後，解放軍同樣以軍演作為回應。

▲▼日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論激怒北京當局。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論激怒北京當局。（圖／達志影像／美聯社）

《日本放送協會》（NHK）同樣也在分析提到，北京此舉除了向主張台獨的民進黨賴清德政府施以軍事壓力外，更是對高市早苗「台灣有事論」的強烈反駁，解放軍強調此次演習的目的在於捍衛國家主權、推動並維持國家統一。

日媒《產經新聞》則在報導時透過標題分析，解放軍明（30）日的實彈射擊是針對台獨勢力與外部勢力的嚴厲警告。另外，日媒《朝日新聞》、《共同社》、《讀賣新聞》等同樣在官網首頁聚焦報導解放軍圍台軍演。

至於韓媒《韓聯社》則在標題分析，解放軍時隔8個月再度展開圍台軍演，除了展現出美國「史上最大規模」對台軍售的不滿，更凸顯出在中國與美國、日本鴻溝加深的狀態下，東北亞緊張情勢再度升溫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

新加坡刑法修正案今生效！　詐騙犯「強制鞭刑」最高24下

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

新加坡刑法修正案今生效！　詐騙犯「強制鞭刑」最高24下

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

駿馬鍊墜超帥還可當胸針　林曉同珠寶獻新年祝福

陸24歲男偶像高鐵站暴走！抓粉絲頭摔手機畫面瘋傳　公司怒揭身分

戴佩妮台上宣布取消2巡演！　霸氣：我不在乎什麼面子

國際熱門新聞

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲

教媽媽經營OnlyFans竟淪配角！正妹後悔了

川普回應中共圍台軍演：習近平沒跟我講　我也不擔心

20歲辣妹下藥迷劫男網友　被捕「清晰照」反爆紅

共軍發動封鎖台海軍演　日專家：3天內收手

台灣若淪陷　智庫：日基地成美軍戰勝關鍵

印度神童點名4國家、3時間點　預言2026有重大轉折

WSJ：台灣命運「與美日緊緊綑綁」

日本每年8萬人「神秘蒸發」！

中國今年汽車銷售「擊敗日本」　這2招稱霸

共軍軍演　日專家：施壓台又向美秀肌肉

重大突破！「癌症疫苗」將成真　一針拯救千萬人性命

中共軍演觀眾不是台灣　美前官員曝3大目標

更多熱門

相關新聞

日本每年8萬人「神秘蒸發」！

日本每年8萬人「神秘蒸發」！

法國電視台Arte紀錄片揭露，日本每年約有8萬人神秘失蹤，這些人被稱為「蒸發者」，他們選擇從社會中徹底消失，透過夜間搬家業者的幫助，展開全新的第二人生，獲得重生。

忘戰必危！國軍秀肌肉回應中共軍演　強調安全不能寄託於任何幻想

忘戰必危！國軍秀肌肉回應中共軍演　強調安全不能寄託於任何幻想

辦完雙城馬上軍演　陸委會：中共精心設計

辦完雙城馬上軍演　陸委會：中共精心設計

酷澎個資外洩　每人僅賠「1095元」折價券

酷澎個資外洩　每人僅賠「1095元」折價券

快訊／啟動備戰操演應對共軍　國防部喊話：需加速建構高強韌防衛戰力

快訊／啟動備戰操演應對共軍　國防部喊話：需加速建構高強韌防衛戰力

關鍵字：

日韓要聞台灣有事高市早苗圍台軍演日媒正義使命-2025

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面