解放軍又圍台軍演！日媒：牽制高市早苗「台灣有事」論、施壓台獨

▲中國大陸解放軍9月參加抗戰勝利80週年軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中國大陸解放軍東部戰區今（29）日清晨宣布，在台灣周邊實施為期兩天的軍事演習，強調是對「台獨勢力與外部干涉勢力」的嚴正警告。日媒分析，共軍此舉除了持續施壓賴清德政府，此次軍演也被視為牽制日本首相高市早苗11月初在眾議院談及「台灣有事」發言的政治與軍事訊號，引發國際關注。

日媒《TBS News》引述中國官媒《新華社》報導，指出此次軍演被命名為「正義使命-2025」，演練內容包括封鎖主要港口、奪取制海權與制空權，將於29至30日進行，參與兵力涵蓋陸軍、海軍、空軍及火箭軍，演訓範圍環繞台灣本島，更將在相關空域與海域實施實彈射擊訓練，目的在於削弱台灣對外聯繫能力，使本島陷入被孤立狀態。

▲解放軍東部戰區宣布進行「正義使命-2025」圍台軍演。（圖／東部戰區）

日媒《TBS News》分析，認為軍演時機除了與台海局勢本身相關外，也帶有對日本政界表態的牽制和警告意味。高市早苗曾在國會答詢時再度提及「台灣有事」，引發中國政府強烈不滿，因此中方藉由軍演釋放警告訊號，試圖壓縮相關言論與政策空間。

報導指出，這是解放軍自今年4月以來，再度在台灣周邊實施軍事演習。回顧過去動向，解放軍去年5月在賴清德就任總統不久後，即以包圍台灣本島的方式展開大規模演訓，藉此對新政府施加壓力。去年10月，中國亦因賴清德表態「台灣不隸屬於中華人民共和國」而發動軍演。

此外，去年12月，解放軍在被視為中國防衛線的「第一島鏈」周邊，從日本、台灣延伸至菲律賓一帶，部署約90艘艦艇，規模創下1996年以來新高，持續升高區域軍事緊張。今年4月，賴清德將中國點名為「境外敵對勢力」後，解放軍同樣以軍演作為回應。

▲日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論激怒北京當局。（圖／達志影像／美聯社）

《日本放送協會》（NHK）同樣也在分析提到，北京此舉除了向主張台獨的民進黨賴清德政府施以軍事壓力外，更是對高市早苗「台灣有事論」的強烈反駁，解放軍強調此次演習的目的在於捍衛國家主權、推動並維持國家統一。

日媒《產經新聞》則在報導時透過標題分析，解放軍明（30）日的實彈射擊是針對台獨勢力與外部勢力的嚴厲警告。另外，日媒《朝日新聞》、《共同社》、《讀賣新聞》等同樣在官網首頁聚焦報導解放軍圍台軍演。

至於韓媒《韓聯社》則在標題分析，解放軍時隔8個月再度展開圍台軍演，除了展現出美國「史上最大規模」對台軍售的不滿，更凸顯出在中國與美國、日本鴻溝加深的狀態下，東北亞緊張情勢再度升溫。