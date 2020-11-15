梅蘭妮亞離婚…可望「海撈14億」！　就等川普卸任踏出白宮

▲美國第一夫人梅蘭妮亞（右）被爆料，等待川普（左）卸任，就要提出離婚。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國第一夫人梅蘭妮亞被外媒爆料，等到丈夫卸任後，就要提出離婚。法律界專家指出，她可望獲得5000萬美元（大約新台幣14億）贍養費，其中包括一些黃金地段的超級豪宅。

《太陽報》根據川普與第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）1992年簽署的離婚協議報導，女方當時獲得1400萬美元（大約新台幣3.9億元）與一些昂貴房地產，包括紐澤西州川普廣場與康乃狄克州格林尼治（Greenwich）的豪宅，每年能夠使用佛州海湖山莊（Mar-a-Lago）一個月，還有每年65萬美元（大約新台幣1800萬元）的贍養費，用以照顧小唐納、艾瑞克與伊凡卡。

曼哈頓Berkman Bottger Newman & Rodd律師事務所合夥人紐曼（Jacqueline Newman）向《城鎮與鄉村》雜誌表示，若梅蘭妮亞提出離婚，可望獲得5000萬美元，其中包括一些房地產；川普肯定不會把婚前購入的紐約市豪宅拱手讓人，但「我處理過一些非常高收入、高資產的案例，富有配偶通常會購買一棟公寓，讓比較沒錢的配偶與孩子居住」。

▲川普的小兒子拜倫（左）、川普及梅蘭妮亞。（圖／達志影像）

紐曼認為，梅蘭妮雅應該會獲得主要監護權，若川普剛好來到紐約市，也可以探望2人的兒子拜倫（Barron Trump），但對於第一夫人而言，5000萬美元恐怕不夠用，「雖然在紐約市，5000萬美元肯定是一大筆錢……但她將無法複製現在的生活」。

總統與第一夫人感情不睦的傳言從沒斷過。外媒報導，梅蘭妮雅直到丈夫就任第5個月才搬入白宮，2人分房睡，早就變成一場「交易性婚姻」。川普11日出席維吉尼亞州舉辦的退伍軍人節活動，是敗選後首度公開露面，但梅蘭妮亞現身時卻挽著另外一名軍人的手臂。外界紛紛猜測，2人關係開始惡化。

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