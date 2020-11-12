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網銀遭盜損失26萬！　辣媽氣炸：閨蜜也丟100萬...警教撇步防駭

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▲▼女網友發文稱她的手機網銀遭盜轉26萬，已報警，提醒民眾當心。（圖／翻攝爆料公社）

▲女網友發文稱她的手機網銀遭盜轉26萬，已報警，提醒民眾當心。（圖／翻攝爆料公社）

記者李忠憲／台中報導

台中陳姓女子在臉書社團《爆料公社》發文稱，她手機的某家網路銀行，1周內遭盜轉26萬元，連閨蜜都遭殃，目前已報案，提醒民眾要注意。警方證實已受理，呼籲民眾網銀轉帳功能先關閉，並將單筆轉帳金額上限調降，以降低損失。

經商的陳姓女子11日貼文稱，她平時有在使用手機網路銀行，近日有客戶通知將錢匯入她的戶頭，卻沒發現入帳通知，平時用生物辨識功能登入網銀的她想上去查詢，卻發現手動輸入帳號密碼已無法登入，客戶匯入款項立刻遭人轉走，才驚覺遭盜領。她請銀行調查，發現1週內已被盜轉26萬元，問身邊閨蜜也都遭殃，還有人被盜轉100萬元，雙方手機都沒有遺失過。

▲▼女網友發文稱她的手機網銀遭盜轉26萬，已報警，提醒民眾當心。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼女網友與閨蜜討論，發現有多人也因此受害。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼女網友發文稱她的手機網銀遭盜轉26萬，已報警，提醒民眾當心。（圖／翻攝爆料公社）

陳女說，她到當地派出所報案後，警方告知，可能是駭客先關掉手機通知再進行轉帳，目前已經有多人受害。此案與銀行無關，可能是手機被駭入，個資及相關資訊就會被盜取，而網銀若有開啟轉帳功能，錢就很容易被轉出，警方也告知先前就有其他相同的案件，警方也有向女子說明，手機被駭入，訊息恐遭到攔截，所以也是沒收到通知的其中1種可能。

她也說到，跟朋友討論後，她懷疑上網追劇常用中國的千尋App，還有網路上的小鴨影音看電影，可能因此中毒不自知。

警方表示，11月7日確實有受理陳女報案，遭盜轉26萬元，全案目前依妨害電腦使用罪及詐欺罪偵查。警方除已調閱相關資料，積極偵辦中，也呼籲有使用網銀民眾，先將轉帳功能關閉，並將轉帳上限調低，以降低遭盜轉風險。

銀行業者也指出，帳戶就算裡頭沒錢，也可能被利用成為人頭帳戶，民眾應小心謹慎，以免受害。

堪稱「平替版海洋拉娜」

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