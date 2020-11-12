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騎車撞上超跑小牛！妹妹「嚇跌坐地」　車主霸氣一句：不用賠

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▲▼騎車撞上超跑小牛！妹妹「嚇跌坐地」　車主霸氣一句：不用賠。（圖／東森新聞）

▲台南女騎士繞行圓環，不慎撞上超跑小牛，當場嚇得不知所措。（圖／東森新聞）

記者柯沛辰、游瓊華／綜合報導

台南11日有超跑車聚，不料一名女騎士傍晚行經東門城圓環，意外與一輛藍寶堅尼「小牛」發生碰撞，在保險桿上劃出一條長長的刮痕，嚇得腿軟坐在地上，引發民眾圍觀。令人意外的是，超跑男車主超霸氣，當場說了一句「不用賠」，隨後上車離去，瀟灑行徑引發熱議。

超過30輛超跑辦車聚，一同現身台南市區，場面壯觀。不過，其中一輛小牛傍晚6點14分行經東門城圓環時，與一輛繞行圓環的機車發生碰撞，讓年輕女騎士嚇到腿軟，因為她撞上的是價值1000多萬的黑色超跑，而且小牛右後輪上保桿已被刮出一條長長的刮痕。

▲▼騎車撞上超跑小牛！妹妹「嚇跌坐地」　車主霸氣一句：不用賠。（圖／東森新聞）

▲超跑保桿受損。（圖／東森新聞）

▲▼騎車撞上超跑小牛！妹妹「嚇跌坐地」　車主霸氣一句：不用賠。（圖／東森新聞）

▲女騎士腿軟坐地。（圖／東森新聞）

當時女騎士繞行圓環，疑似未注意旁邊的超跑，不慎撞了上去。事後，男車主站在車輛旁，女騎士則嚇坐在路上，警車、救護車陸續趕抵現場，所幸雙方沒有受傷，現場吸引許多路人圍觀，無不擔心女子要如何賠償。

儘管只是保險桿受損，但維修少說也要10多萬。根據《東森新聞》報導，目擊民眾表示，當時男車主確認車損後，只跟慌張的女騎士說了一句「不用賠」，隨後瀟灑離去，讓在場所有人驚訝之餘，也鬆了一口氣。

▲▼騎車撞上超跑小牛！妹妹「嚇跌坐地」　車主霸氣一句：不用賠。（圖／東森新聞）

▲超跑車主查看車損，隨後站在一旁，等待警方到場。（圖／東森新聞）

▲▼騎車撞上超跑小牛！妹妹「嚇跌坐地」　車主霸氣一句：不用賠。（圖／東森新聞）

▲超跑車禍引發民眾圍觀。（圖／東森新聞）

台南市一分局向《ETtoday新聞雲》證實，警方獲報前往時，肇事雙方已私下和解，並將車輛移到路邊，表示不需要警方處理，隨後各自離去，因此警方未介入查處、拍照。

據了解，男車主未滿30歲，並無酒駕情事，可能是擔心車號、車款曝光，會影響之後轉賣價格，所以和解避免留下保險紀錄。超跑達人Ben也說，通常超跑遇事故，會先拆下車牌，並選擇和解，不會報案拿三聯單、申請保險理賠，避免日後超跑轉賣「掉價」。

▲▼騎車撞上超跑小牛！妹妹「嚇跌坐地」　車主霸氣一句：不用賠。（圖／東森新聞）

▲機車撞上超跑瞬間。（圖／東森新聞）

▲▼騎車撞上超跑小牛！妹妹「嚇跌坐地」　車主霸氣一句：不用賠。（圖／東森新聞）

▲警方到場。（圖／東森新聞）

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