正妹搭輕航機繫4點式安全帶　台中飛行教官順勢摸2點...結果出爐

▲飛行教官李竣濱涉性騷女乘客遭判刑定讞。（圖／示意圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

中部唯一合法輕航機訓練場、旺偉休閒航空俱樂部負責人兼飛行教官李竣濱（原名李俊斌），帶一名正妹女乘客上機體驗飛行，主動幫繫四點式安全帶時趁機伸狼爪摸胸，遭告性騷擾，一審判他45日拘役。李男不服上訴，台中高分院審結維持原判，駁回上訴，全案定讞。

記者昨日去電該俱樂部，跟員工留電話請李男回電，但李男未回電話。今天再去電，員工告知李男在飛行中，記者告知來意想知道李男看法，卻一度遭掛電話，至中午截稿前仍未取得回應。

全案發生於2019年2月某日上午，飛行教官李竣濱與徐姓機師接待前來體驗輕航機飛行的正妹小婷（化名）。小婷上機後，李男沒先告知就主動幫她繫綁機上四點式安全帶，涉趁機摸胸。小婷驚覺，一邊用手推擋，一邊喝令「請你不要碰我，你跟我講就好」但李男卻以安全為由，仍繼續繫綁並摸胸。小婷擔心劇烈反抗後果不堪設想，當下忍住，下機後搭俱樂部的車去搭高鐵。事後去電俱樂部幹部反映遭性騷擾，並報警提告。

小婷法庭上說，她坐上機後，李男沒說就直接抓她的雙手高舉，拉安全帶後就碰她胸部。她當下「縮了、叫了、推打了」，但對方的手還一直來，即使她說不要碰我了，他還是依然故我。

李男否認犯行，辯稱小婷過程中都無異狀。李辯護律師還說，輕航機安全帶屬四點式，與一般汽車的不同，難度高。小婷首次搭輕航機，安全帶須由專業人士協助繫綁才安全。

但當天飛行的徐姓機師證稱， 當時有聽到小婷用稍微大聲音量說「你用嘴巴告訴我，我自己來綁」等。另外，客人如果第一次體驗飛行，大多由飛行教官幫忙扣安全帶，但輕航機安全帶很容易繫綁，乘客可自行繫綁，如不熟悉，飛行教官以口頭或直接協助，等完成後再確認是否綁緊。過程不需要拉胸部附近的安全帶確認，以他來說，也會盡量不要與女客人有肢體碰觸。

法官認為，俱樂部幹部也證實，當時聽到李男疑似性騷脫口說出「他怎麼又來了」。事後雖改口指李男「過度熱心」，但用詞時間和意思不相符，顯有維護被告意思，最後依性騷擾防治法判李男拘役45日。

李男不服上訴，仍堅持飛行安全帶複雜度較高，且空間狹小，首次搭乘者需經專業人士協助才行。證人證述與事實不符，小婷事發後也神情自若，談笑風生，與常情不符等。

台中高分院審理後仍認為，小婷與證人說法可信，駁回李男上訴。

下殺2.7折、買一罐＝省4000元

【更多新聞】

►起底百億總裁莊周文！印尼國王封三王子...擁郭台銘同款私人飛機

►貼身司機獲贈豪宅+上億超跑！隨侍「百億總裁」逃亡 強硬背景曝

►見她不良於行假好心 男背進電梯竟「壁咚」襲胸摸臀下場曝