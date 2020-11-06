貼身司機獲贈豪宅+上億超跑！隨侍「百億總裁」逃亡　強硬背景曝

▲莊周文（左二）與曾姓司機（左三）雙雙落網。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者李忠憲／台中報導

涉嫌洗錢的「百億總裁」莊周文通緝近3個月，與他的貼身曾姓司機在彰化落網，莊遭台中地檢署聲押禁見，曾則10萬元交保。據了解，曾男本身是退休刑警，退休後就到莊集團上班，並獲贈一棟豪宅與一輛上億超跑，受莊極為重視，莊逃亡期間，曾也擔任他貼身司機，四處躲藏，沒想到最後在彰化宮廟拜拜時落網。

台中檢警1月破獲2處網路博弈洗錢水房，擴大偵查後發現，幕後金主疑為百億身價的國際控股集團總裁莊周文，深入追查後8月初兵分多路出擊、再逮18人，但莊疑提前聽到風聲「神秘失聯」。

檢察官9月發布通緝，刑事局中部打及犯罪中心4日下午在彰化逮捕莊男及其曾姓司機，查扣集團所屬伺服器700多台、帳戶存摺約9億元，莊及集團成員的不動產多達百筆，及名下13輛麥拉倫、藍寶堅尼等超跑名車，訊後依賭博、洗錢、組織犯罪等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。檢察官複訊後，針對莊向台中地院聲請羈押禁見，目前審理中；曾男則依涉嫌藏匿人犯、洗錢防制法，諭令10萬元交保。

▲莊周文視曾男為心腹，贈送豪宅和上億超跑。（圖／記者白珈陽攝）

據悉，曾男原本是刑警，多年前退休後就到莊的集團上班，極受莊賞識，等同心腹。莊也大方贈送曾男一棟豪宅，並將名下一輛市價上億元的超跑過戶給他。莊今年9月遭通緝逃亡期間，曾男擔負起司機重任，負責載莊到全台各飯店躲藏，每2至3天就更換地點。

莊與曾2人前天下午到彰化大埔慈恩寺拜拜祈求平安，殊不知早已被專案小組盯上，沒多久就當場被逮。

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