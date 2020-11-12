請3萬9千元牛肉麵竟報公帳　丁怡銘「重下訂單」：我會自己出！

記者蔡文鈴／台北報導

行政院發言人丁怡銘12日指控牛肉麵節冠軍使用萊克多巴胺肉品，引起業者強烈不滿，事後到店家致歉，並自費花3萬9千元買100碗牛肉麵請同事吃，沒想到卻被抓包「報公帳」，而丁怡銘晚間已透過聲明表示，秘書習慣放統編，這筆錢會自己出，並貼出重新下的訂單金額一樣是3萬9千元，沒有統一編號。

丁怡銘今晚跟立委羅致政來到皇家牛肉麵的老店，除了為今天記者會造成困擾，向店家陳老闆致歉之外，也親自下訂100份紅燒牛肉麵給同仁品嚐老闆的手藝。不過，這張收據被抓包是報行政院的統編03722403，不禁讓人質疑浪費納稅人的錢。

對此，丁怡銘晚間聲明表示，今天來除了跟業者致意之外，也來享受他的手藝，雖然自己不吃牛，但還是自掏腰包請同仁代訂100份給所有的同仁吃。統編引起質疑的部分，是因為秘書習慣放統編，但這筆錢仍會自己出。

行政院表示，出示牛肉麵節冠軍得主菜單上標示採用美牛，正是要突顯馬政府2012年開放美國牛肉進口後，國人食用美國牛肉、牛排等已經是國人日常生活的一部分，而萊克多巴胺是飼料添加物，業者出示的零殘留也證明，牛在食用代謝後，往往在肉品中已無法檢出。

▲丁怡銘赴牛肉麵店向店家致歉。（圖／行政院提供）

▼丁怡銘買牛肉麵，遭抓包報公帳。（圖／翻攝丁怡銘臉書）

▼丁怡銘重新下訂牛肉麵，釋疑外界報公帳。（圖／翻攝丁怡銘臉書）



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