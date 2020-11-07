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獨／當街要拖女友上車成傷　法官認同這理由...逆轉改判無罪

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女友穿太露,情侶吵架,生氣。（示意圖／記者李佳蓉攝）

廖男跟李姓女友吵架，為了安全要拉她上車卻導致她受傷，挨告強制未遂。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李忠憲／台中報導

廖姓男子搭李姓女友的車到西屯區台灣大道上，李女因口角將車停路邊負氣下車坐車旁。廖男勸她上車不從，強拉導致她肩膀大腿受傷，李女指控男友將她拖行5、6公尺怒告，一審依強制未遂罪判拘役40日；二審卻認為，相關證據無法證明女子被拉上車原因，廖男所言為保護李女及用路人安全才會拉她成傷可採信，基於「無罪推定」改判廖男無罪，全案定讞。

判決書指出，廖姓男子與李姓女子（原本姓賴，至少換4次名字）是男女朋友，2106年1月24日下午，廖男在北屯搭李女開的車到西屯區台灣大道過黎明路靠近朝馬路時，雙方因發生口角，李女氣到靠路邊停車後下車坐在車頭旁邊。

李女指控廖男要求她上車，她不願意，竟為了逼她回車上繼續談，單手拉住她手臂在地上拖行5、6公尺，導致她肩膀、大腿挫傷。她當下堅決抵抗，路人見狀還以為要擄人，趕緊報警，在警方到場後，廖才沒得逞，李女也怒告廖男涉嫌強制罪。

廖男雖辯稱，當時他跟李女在路旁吵架，因為不想讓路人圍觀，才想把她拉上車，沒有強制故意。但法官採信李女說法，加上廖男屬累犯，依強制未遂罪判拘役40日，易科罰金4萬元。廖不服上訴。

台中高分院審理後認為，廖男自始都堅稱，李女負氣下車「坐車前」，擔心怕影響交通才要將她從車外拉回車上。然而，李女從警方、地檢署到地院，說詞從原本堅持廖男是騎機車尾隨強拉她下車，到最後才改成兩人同車，甚至連事發地點路段也不一，可見她證詞已有瑕疵，指控強制部分已有疑問。另外，相關證據只能證明李女受傷，廖男強拉她，但強拉原因卻無法證明，依無罪推定原則，採信廖男所說，不構成強制罪，改判無罪。

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