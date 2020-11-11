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桃園花彩節大溪場即將開幕　大溪警方提前公布交通疏導措施

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▲2020桃園花彩節大溪場記本週六（14）日開場，大溪警分局為引導遊客進入，提前提供疏導計畫，以維持交通順暢，籲請遊客配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲2020桃園花彩節大溪場記本週六日開場，大溪警分局為引導遊客進入，提前提供疏導計畫以維持交通順暢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2020桃園花彩節大溪場本週六（14）日開場，負責主辦的大溪區公所在14日起至22日止，每天上午9時至下午5時開放，主場地在大溪區月眉里農地推出不同各項活動；大溪警分局11日提前公布交通疏導措施，預估吸引大批遊客湧入，因會場周邊道路狹窄，規畫交通疏導勤務，籲請遊客配合執勤員警疏導，以維護展場周遭交通順暢。

▲2020桃園花彩節大溪場記本週六（14）日開場，美美的花園預估能吸引大批遊客湧入。（圖／大溪區公所提供）

▲2020桃園花彩節大溪場記本週六（14）日開場，美美的花園預估能吸引大批遊客湧入。（圖／大溪區公所提供）

大溪警分局指出，交通管制措施規劃如下：
一、車輛單向管制（只進不出）車輛請由武嶺橋東端信義路經由月眉路進入，嚴禁大型遊覽車進入，車輛請停月眉第一及第二停車場或月湖路公設路邊停車格。
二、主辦單位於三處停車場均設有接駁車每15分鐘1班，請遊客多加利用。
三、離場車輛請依指示通行，並配合員警指揮由月湖路經由信義路525巷離場。
四、如車位停滿，建議民眾可將車輛停於橋頭停車場，經由大溪觀光橋步行 至展場，享受漫遊樂趣。

▲2020桃園花彩節大溪場記本週六（14）日開場，花漾花園預估將吸引大批遊客湧入。（圖／大溪區公所提供）

▲2020桃園花彩節大溪場記本週六（14）日開場，花園鳥瞰照片非常搶眼，預估將吸引大批遊客湧入。（圖／大溪區公所提供）

大溪警分局呼籲，因展場停車位有限，請遊客多利用大眾運輸前往，避免造成沿途壅塞，如周遭車位停滿，建議遊客可將車輛停放在橋頭停車場，經由大溪觀光橋步行至展場，可享受漫步花園樂趣。

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