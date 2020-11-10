　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

案發現場／日女大生井口真理子來台遭分屍　冷血運將夜見飛顱狂繞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／綜合報導

長榮女大生擄殺案震驚馬國，今年已有2名馬來西亞年輕女子在台遭殺害，嚴重衝擊台灣良好治安形象。而在1990年日本一名女大生「井口真理子」來台時，也遭求歡不成的冷血運將劉學強殺害分屍，震驚台日，日本來台觀光人數當年就降了1成。時至今日，井口真理子的頭顱仍埋在垃圾場中無法尋獲。

【完整故事請點這收聽Podcast「我在案發現場」，讓您聲歷其境】

日本御茶水女子大學四年級的女學生「井口真理子」，1990年4月2日來台替畢業論文蒐集史料，不料卻遭計程車司機劉學強求歡不成，以十字弓殺害後分屍。兇嫌2011年翻供指稱「兇手另有他人！殺人證據都埋在高雄小港」等語，被懷疑只是想出來放風遭法院駁回。至今，劉學強仍關押在監獄內，因家屬拒簽入住同意書無法假釋，家屬還嗆聲「誰放誰負責」，不願見他重返社會。

▼女大生井口真理子來台遭計程車司機殺害分屍。（圖／東森新聞）

▲▼女大生井口真理子來台遭計程車司機殺害分屍。（圖／東森新聞）

當時專案小組接獲線報，指稱高雄一名計程車司機劉學強近日行跡怪異，不僅會在計程車上擺滿佛像、播佛經，甚至還向家人表示自己就是殺害井口真理子的兇手，恐嚇「不怕多一條人命！」甚至還向家人說半夜都會看到一顆飛頭，在院子裡不斷打轉，讓他難以入眠。但由於劉學強本身患有思覺失調症，加上證詞反覆，檢警難以進一步詢問。

事隔一年後專案小組重新彙整線索，發現起初會懷疑劉學強涉案，是有線民從一位麵攤老闆那聽來，但警方事後多次上門探訪，老闆卻不斷推拖忘了、不知道，讓警方難以追查。一名專案人員長達半個月，每天都去麵攤光顧，直到老闆打烊後才肯離去，直到某天麵攤老闆打烊時，終於緩緩道出真相……。

【非Apple用戶點這裡，也可聽完整故事】

▼檢警在台南一處大樹下開挖終於發現屍骨。（圖／東森新聞）

▲▼女大生井口真理子來台遭計程車司機殺害分屍。（圖／東森新聞）

▼劉學強被判無期至今仍關押在獄，家屬拒絕幫他假釋。（圖／東森新聞）

▲▼女大生井口真理子來台遭計程車司機殺害分屍。（圖／東森新聞）

▼井口真理子母親來台認屍見到女兒屍骨哀慟不已。（圖／東森新聞）

▲▼女大生井口真理子來台遭計程車司機殺害分屍。（圖／東森新聞）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
最強夜市是它！租金反漲80%　民眾：好吃又便宜
法男友毆台女！她回家驚見小三　遭「5樓打到1樓」當沙包
小七優惠先來一波！　咖啡限時3天買11送11
股王「千億市值」蒸發！拉停逾30個漲停榮景褪色　暴跌99.8
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「真的很對不起爸爸」台女遭法國渣男痛毆濺血　老父死不瞑目

案發現場／日女大生井口真理子來台遭分屍　冷血運將夜見飛顱狂繞

快訊／新莊衛福部台北醫院「開刀房起火 」　消防急到場疏散

2機車碰撞發生巨響　人車倒地民眾心驚…酒測零警調查肇因

KTV開心夜唱爸突心臟劇痛　兒女衝出…巡警開道狂飆3km助送醫

潑屎「保護傘」逼停業！4人起訴送審　北院今決定是否繼押

快訊／凌晨國道追撞小黃！肇事男濺血坐地　遭嗆還回：大聲什麼？

法渣男毆台女！回家驚見小三「5樓打到1樓」成沙包　求饒被嗆活該

快訊／高雄苓洲國小一早傳「爆炸聲響」！廚房鍋爐噴飛躺人行道

親家撕破臉追討「13年前婚宴酒席費」　男方2證人開口結局神展開

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

捷運「防疫無名英雄」秀流暢動作　網讚：少了他們就沒有現在生活

羅志祥助理酒駕！衝撞混凝土車　酒測值1.2...嗆記者：你媽家喝酒

宜蘭酒駕男失控撞7機車衝人行道　2男排隊買飲料閃避不及骨折送醫！

大賣場驚見討位哥「橫停逼讓位」　敲車怒嗆：有點同理心！全網怒

「真的很對不起爸爸」台女遭法國渣男痛毆濺血　老父死不瞑目

案發現場／日女大生井口真理子來台遭分屍　冷血運將夜見飛顱狂繞

快訊／新莊衛福部台北醫院「開刀房起火 」　消防急到場疏散

2機車碰撞發生巨響　人車倒地民眾心驚…酒測零警調查肇因

KTV開心夜唱爸突心臟劇痛　兒女衝出…巡警開道狂飆3km助送醫

潑屎「保護傘」逼停業！4人起訴送審　北院今決定是否繼押

快訊／凌晨國道追撞小黃！肇事男濺血坐地　遭嗆還回：大聲什麼？

法渣男毆台女！回家驚見小三「5樓打到1樓」成沙包　求饒被嗆活該

快訊／高雄苓洲國小一早傳「爆炸聲響」！廚房鍋爐噴飛躺人行道

親家撕破臉追討「13年前婚宴酒席費」　男方2證人開口結局神展開

聯合航空12月起台北-舊金山航線增班　直飛航班達每周5班

「火車頭」不再掛保證　北、高2車站前成跌深區

「真的很對不起爸爸」台女遭法國渣男痛毆濺血　老父死不瞑目

路易斯全票獲選美聯新人王　水手2001鈴木一朗後第一人

疫情爆發「最先邀請台灣專家」赴武漢！　陸方：停止圖謀參加WHA

最狂飛機迷爸媽！寶寶取名「星宇」　證件曝光千人暴動：太浪漫

父子吵架老爸竟「亮槍」恐嚇　白河警迅速查獲起2槍40彈送辦

終結《鬼滅》日本漫畫霸榜　台灣漫畫家作品登銷售冠軍

國民黨8度杯葛　蘇貞昌諷：道具豬也覺得煩死了

股匯兩樣情！新台幣早盤升值3.15角　續攻彭淮南防線

女Coser「單布刺客裝」太邪惡 網：重播3hr正常嗎？

社會熱門新聞

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

直播主廢棄醫院探險　驚見上吊屍「半身分離」

闖台北某醫院直播見吊屍　母爆哭送紅包

10分鐘前才分開！女警遭輾斃…北港警崩潰

即／台大20歲女學生墜樓！送醫搶救中

劈腿帶回家被抓包　台北歐洲學校法籍高層爆打女友

宜蘭15歲女學生　不明墜樓身亡

台大碩士生下載影劇　侵權近10億被訴

聽說媳婦買驗孕棒…婆婆氣炸甩巴掌！她嚇壞帶3寶躲房內

嘉義女警下班撞路人倒地　遭2車輾過爆頭亡

女警倒地40秒後遭2車輾斃畫面曝　5大1小目睹嚇壞

獨／中壢清秀妹一次進帳5萬！低收父LINE訊息曝

更多熱門

相關新聞

蜷川實花「絕美夢幻花朵口罩」

蜷川實花「絕美夢幻花朵口罩」

防疫了一年，各式各樣的口罩樣式、花招都相繼問世，日本藝術家「蜷川實花」是知名的攝影師以及電影導演，趁著2020逐漸步入尾聲，近日宣布將發售原創設計的2021年曆、面膜以及最吸睛的絕美花朵口罩，全系列無論何種樣式都夢幻到不行、極富設計感，戴著出門就好像自己是個藝術家。

台大女學生墜樓事件　校方回應了

台大女學生墜樓事件　校方回應了

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

黃偉哲：殺馬國女大生兇嫌應判死

黃偉哲：殺馬國女大生兇嫌應判死

分手爆哭！女大生見外送員叮嚀又哭

分手爆哭！女大生見外送員叮嚀又哭

關鍵字：

案發現場我在案發現場長榮馬來西亞日本女大生井口真理子唐國強陳豐德

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

罕見提及張葳葳　吳宗憲認了：我不是好老公

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

即／川普宣布　美防長被解職

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

分手Lulu 1年…阿達爆熱戀！

直播主廢棄醫院探險　驚見上吊屍「半身分離」

女團成員私聯男粉　騙走125萬秒換掉電話！

美還有「4張台灣王牌」　陸學者：一打出來中美地動山搖

更多

最夯影音

更多
家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說
綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面