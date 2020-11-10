案發現場／日女大生井口真理子來台遭分屍　冷血運將夜見飛顱狂繞

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記者陳豐德／綜合報導

長榮女大生擄殺案震驚馬國，今年已有2名馬來西亞年輕女子在台遭殺害，嚴重衝擊台灣良好治安形象。而在1990年日本一名女大生「井口真理子」來台時，也遭求歡不成的冷血運將劉學強殺害分屍，震驚台日，日本來台觀光人數當年就降了1成。時至今日，井口真理子的頭顱仍埋在垃圾場中無法尋獲。

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日本御茶水女子大學四年級的女學生「井口真理子」，1990年4月2日來台替畢業論文蒐集史料，不料卻遭計程車司機劉學強求歡不成，以十字弓殺害後分屍。兇嫌2011年翻供指稱「兇手另有他人！殺人證據都埋在高雄小港」等語，被懷疑只是想出來放風遭法院駁回。至今，劉學強仍關押在監獄內，因家屬拒簽入住同意書無法假釋，家屬還嗆聲「誰放誰負責」，不願見他重返社會。

▼女大生井口真理子來台遭計程車司機殺害分屍。（圖／東森新聞）

當時專案小組接獲線報，指稱高雄一名計程車司機劉學強近日行跡怪異，不僅會在計程車上擺滿佛像、播佛經，甚至還向家人表示自己就是殺害井口真理子的兇手，恐嚇「不怕多一條人命！」甚至還向家人說半夜都會看到一顆飛頭，在院子裡不斷打轉，讓他難以入眠。但由於劉學強本身患有思覺失調症，加上證詞反覆，檢警難以進一步詢問。

事隔一年後專案小組重新彙整線索，發現起初會懷疑劉學強涉案，是有線民從一位麵攤老闆那聽來，但警方事後多次上門探訪，老闆卻不斷推拖忘了、不知道，讓警方難以追查。一名專案人員長達半個月，每天都去麵攤光顧，直到老闆打烊後才肯離去，直到某天麵攤老闆打烊時，終於緩緩道出真相……。

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▼檢警在台南一處大樹下開挖終於發現屍骨。（圖／東森新聞）

▼劉學強被判無期至今仍關押在獄，家屬拒絕幫他假釋。（圖／東森新聞）

▼井口真理子母親來台認屍見到女兒屍骨哀慟不已。（圖／東森新聞）