高雄小五男童打籃球遭點火燒傷　父心疼：他痛到打滾卻沒人理

記者黃子倩／高雄報導

有民眾上臉書社團發文，指出26日在高雄仁武區的活動中心對面公園，有一群國中生在公園點火破壞公物，還燒毀別人的腳踏車，造成一名男童疑似因此三度燒傷，指控這群學生，「把小孩燒傷全身是火，竟然全部跑掉」；《ETtoday新聞雲》記者實際找到這名小五學生的父親，他怒斥對方玩火燒到他兒子還不管不顧，實在太過分！

▲高雄仁武區的男童到住家附近打球，遭人點火燒傷，手臂及背部三度灼傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄仁武區的男童到住家附近打球，遭人點火燒傷，男童父親氣憤難平。（圖／記者黃子倩攝）

這名受傷的小五男童的父親向《ETtoday新聞雲》表示，事發當天他雖然不在現場，可是回到家，看到孩子的衣服全被燒到捲曲，手臂跟背部都出現水泡，模樣慘不忍睹，實在難以想像到住家幾百公尺外的公園打籃球，孩子會被人點火燒傷。

▲高雄仁武區的男童到住家附近打球，遭人點火燒傷，手臂及背部三度灼傷。（圖／記者黃子倩翻攝）

陳先生說：「大概七點半的時候，我兩個小孩子想要打籃球，大的先過來，但他手邊沒有籃球要等弟弟過來，他就先看別人打球，結果看到大概3、4個孩子在那邊燒東西，然後他們衝過來燒我兒子的腳踏車，我兒子制止他們，結果他們追著我兒子的人燒，看到我兒子在地上打滾，他們就全部跑掉了。」

陳先生認為，如果當時玩火的學生有做處理，至少幫忙滅火的話，不會那麼嚴重，「看到我兒子衣服全部都燒起來了，在地上翻滾，他們竟然完全不管」，目測對方至少是國中或高中生，一點責任感都沒有，他痛斥玩火的學生「太過份」。陳先生說，等找到人後釐清事情經過，再考慮是否提告。

警方指出， 經初步了解，受傷的陳姓學童在公園籃球場打球時，發現同儕在一旁把玩打火機，不慎引燃陳童所騎乘的腳踏車車輪，陳童為將火勢熄滅誤觸火種、毀損衣物，陳姓學童因此受傷，由家長自行帶往醫院救醫，目前正調閱監視器，尋找點火釀禍者。

▲男童遭燒傷的籃球場僅離住家幾百公尺。（圖／記者黃子倩攝）

►岳母生日！女婿不能只請吃飯