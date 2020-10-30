長榮女大生遭裸殺！黃偉哲：非常不捨...警巡邏強化校安增照明

記者林悅／台南報導

台南女大學生被擄人勒斃棄屍案，台南市警方在24小時內掌握凶嫌行蹤並逮捕到案，台南市長黃偉哲除非常不捨被害人，並在第一時間即向警方表達，感謝警方為打造安全城市的辛勞。

台南市長黃偉哲表示，他高度肯定警方人員的辛勞，以及他所裝設的一些錄音監視器能夠發揮功能，所以說在最短的時間內就能找到那個非台南市的兇嫌車輛，雖然是別的地方的兇嫌，但台南警方仍很快就鎖定，並迅速直接把兇嫌逮獲，包括日前在殯儀館前面行兇的那個人，也是在最短的時間內，24小時內就到別的縣市逮獲，可見台南警方對治安的維護，是有目共睹的。

也因為這樣的情形，黃偉哲相信台南警察的辦案能力，能夠遏阻一部分歹徒犯案的僥倖的心理，但是因為這個是無差別的，無差別隨機擄人，所以有些情形是防不勝防。

黃偉哲除了高度肯定警察的辛勞之外，對於一些加強學校園區域，還有學生宿舍區域跟警方的連線，這個部分他也會要求來加強，市府也呼籲同學在碰到任何的不管是怪叔叔，或是形跡可疑的人，就要第一時間報警。

黃偉哲呼籲市民朋友跟同學們，若見到可疑的人事物，或者是說，曾經本身經歷過一些不愉快的經驗，能在第一時間就向派出所向警方呈報，台南市警察有一個非常重要的特色，就是不會吃案，如果有任何的案件的話，就會都會去積極偵辦，希望此案也是校園安全的最後一件，更希望從這個案例學到一些教訓，將來碰到有一些狀況的情況下，應該就適時趕快要呈報。

對於校園安全問題，黃偉哲也也提出兩點初步規劃：第一，會要求強化警察局跟校園的聯防系統，讓學校跟警察局沒有距離、緊密合作。第二，會要求提高學生住宿租屋區域的見警率，同時加強路燈照明與監視錄影設備，以保障市民以及學生的安全。

黃偉哲表示，他非常非常的不捨這位女大學生的遭遇，台南警方已迅速將歹徒逮捕歸案，台南會更加強治安的措施，給予市民和學生一個安全的城市。

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