中壢清秀妹消失！警下通牒罰1.2萬奏效　社會局：家屬同意可安置

記者沈繼昌／桃園報導

最近在中壢火車站前乞討的短褲清秀妹引發網友點閱，中壢警方擔心她獨自在車站行乞恐衍生治安疑慮，10日會同市府社會局社工到場協助，告知沈女未來如再有乞討行為，將重罰1萬2千元，社會局也介入勸導，甚至要幫忙介紹工作但遭清秀妹婉拒；她父親也無奈地說：「根本管不住，怎麼勸也勸不聽」，揚言不想再管了，但警方重罰說也嚇退了清秀妹，11日在車站已沒再看到清秀妹身影。

▲清秀妹10日出現中壢車站乞討，警方到場勸說並告知再乞討最重可罰1.2萬，11日車站已沒看到她身影。（圖／記者陳以昇攝）

針對清秀妹在中壢火車站附近拉著行李箱、身前擺泡麵碗乞討，引發網友熱議，還有人專程前往一看究竟，清秀妹的父親日前也曾向警方無奈地透露：「女兒離家已經不是第一次，根本管不了，怎麼勸也勸不聽」，還揚言不想再管了。

▲沈姓清秀妹10日再度出現中壢車站乞討，中壢警方到場勸離。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方最近連日不斷前往柔性規勸清秀妹不要在火車站乞討，但清秀妹卻與警方大玩躲貓貓，員警勸說後，拐個彎在另外地方出現，員警10日會同社會局志工再次勸導，並提醒若再發現清秀妹乞討，將依社會秩序維護法第82條開罰，最重可罰1萬2千元，清秀妹聽到警方將施以重罰，11日未在中壢車站現身。

社會局主任秘書許敏松表示，有關女子在中壢火車站乞討一事，經查女子已由父母接回，該女子已成年，生活能自理，社會局將持續追蹤輔導；此外，社會局透露，必要時會在家屬同意下進行強制安置。

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