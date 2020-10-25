女駕駛停高雄巨蛋百貨旁停車場　車頂、後擋風玻璃遭鋼珠彈掃射

▲女車主將車停放在巨蛋百貨附近收費停車場，竟遭不明人士射破車窗。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

一名女網友在臉書社團「高雄大小事」上PO文，標題是「左營的治安」，因為她24日傍晚5點多在巨蛋百貨附近的付費停車場，意外看到疑似「隨機射擊」的事件，她PO出一輛黑色轎車後擋風玻璃遭人擊碎的照片，寫到「留在車內的狗狗一定驚嚇不小，警方判定應是後面大樓，由上往下射擊，類似瓦斯槍」，而警方到場後，車主雖暫不提告，但警方仍持續擴大調閱監視器，尋找可疑的下手人士。

▲女車主將車停放在巨蛋百貨附近收費停車場，竟遭不明人士射破車窗。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，經現場了解，54歲的謝姓女車主當日傍晚將車子停在私人付費停車場內，接近8點時準備取車，卻意外發現自己的愛車疑似遭到人以不明器械射擊，導致後擋風玻璃碎裂及車頂板金凹陷，警方立即調閱停車場監視器釐清，但只看見車輛警報器響起，無發現可疑人士靠近。

經過現場鑑識小組採證，謝姓女車主的車輛擋風玻璃未被貫穿，但車車頂有4個凹陷痕、後車窗有5個凹陷痕，地面及周遭也沒有搜尋到BB彈遺留，女車主向警方表示暫不提出告訴。不過警方持續調閱周邊監視器，追查下手人士，一旦查獲將依社會秩序維護法送辦。

▲女車主將車停放在巨蛋百貨附近收費停車場，竟遭不明人士射破車窗。（圖／記者黃子倩翻攝）

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