房思琪翻版！髒掉了...師生戀曝光少女自責跳海亡　桃園狼師重判

▲桃園市徐姓男師涉嫌對女學生4年間多達27次性侵，徐師遭學校調查，女學生自責跳海尋短，桃園地院依27個妨害性自主罪判處徐姓男子16年10月。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園某國小徐姓男老師向一名小六女生告白，涉於2013年到2017年間，27次在他私設的補習班內、或趁出遊時予以性侵猥褻，學校發現女學生與徐男交往後通報性平會調查，內情曝光，女生自責對不起老師，還坦承自己很像「房思琪書中情節」，曾傳LINE給徐「我毀了你的人生，我拿命賠給你吧」，並投海身亡；桃園地院依27個妨害性自主罪判徐男16年10月，本案可上訴，校方已將徐男解聘。

桃檢調查，41歲未婚的徐姓老師在2013年向當時還在念小六女學生告白：「我喜歡妳！」趁女生不知如何反應時親吻嘴巴、鼻樑等處，還要求女生不得告訴他人，2013年4月間，女生畢業前2個月，在自己私設補習班桌上涉對女生進行猥褻，後來還戴上保險套性侵得逞。

女生遭性侵後陸續被徐師在補習班桌上、地板上，甚至出遊時與徐師發生性行為，徐師則送手機、洋娃娃給女生，彼此互稱「貓貓」，徐師並因懷疑女生在國二時曾交男友，打她一巴掌。

桃檢調查，女生唸高中時在週記上曾透露輕生念頭，輔導老師輔導查知，女生自述因情傷才有此念頭，透露男友是補習班老師，輔導老師說需得通報性平案件，但女生反應非常激烈，揚言「如果通報就要死給她看」，但徐師後來還是遭到調查。

據少女向老師與同學吐露，小六時曾被徐性侵，只好說服自己與徐是男女朋友，還曾買「房思琪的初戀樂園」這本書，覺得很像書裡情節，自己對徐則是又愛又恨，分手原因是見徐與學妹有說有笑；檢方調查發現，少女曾與家人說「每天都好有罪惡感、覺得很對不起他」…等語，少女與徐發生性關係後覺得「髒掉了」，也沒信守不會把性侵事情傳出去承諾，覺得很自責，後來留下遺書後跑到新北市海邊投海身亡。

徐男偵訊時竟辯稱，少女有交男友，曾因此打了她一個巴掌，懷疑女生因而記恨，桃檢在去年5月偵結依27個妨害性自主罪嫌將徐男起訴。

地院審理時，徐稱與少女是男女朋友，但對於女生指控之性交次數、地點等，以沒那麼多次辯解，更否認在補習班發生性關係，少女則在性平會調查時指證歷歷，說自覺與徐是男女朋友，每次徐都有戴保險套，還給她吃避孕藥等等，後來見徐與學妹聊天不理會她，感覺自己被拋棄，心情很低落。

法官認為，徐男身為國小老師，明知少女未成年，身心仍發育中，僅為滿足私慾和其性交、猥褻，事後否認，犯案至今未與家屬達成和解。少女父母請求法官從重量刑；徐的辯護人則請求減刑。法院認為徐前後侵害少女多達27次，惡性非輕，客觀上不足以引起同情，審理後依對未滿14歲女子猥褻、性交共27罪，判處徐男有期徒刑16年10月。

桃園市教育局獲報後已召開性平會，經審議通過將徐男停聘，因徐涉及在校外私設補習班，去年1月間經學校已解聘。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►偷偷分享少女秘密！

►案發現場／日女大生井口真理子來台遭分屍 冷血運將夜見飛顱狂繞

YT影音版

【更多新聞】

►工具人血汗6萬薪！科技大廠工程師月加班100hrs 心肌梗塞猝死

►老公出車禍...桃園婦騎電動車急奔醫院 半途拋錨警護送＋充電

►120天吃已婚男同事65次！拍性愛片 小三：因賤人我們無法在一起