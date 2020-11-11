離婚20天前妻閃嫁堂弟！他怒嗆「偷我老婆的垃圾人」 下場曝

▲桃園市甘姓男子前年與妻子離婚後，同月底妻子與堂弟結婚，同年10月痛批堂弟是「偷我老婆的垃圾人」挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市甘姓男子與妻子感情不睦於2018年6月離婚，但其堂弟卻於同年月底與妻子結婚，甘男對於堂弟心生不滿，同年10月間，2人在其經營之珠寶店前相遇發生口角，甘男以台語「偷我老婆的垃圾人」痛批，堂弟不甘受辱提告；桃園地院法官審酌甘男因感情糾紛與堂弟互生嫌隙，竟率爾任意於以負面評價之言語具體指摘，依公然侮辱罪判處拘役40天，可易科罰金，本案還可上訴。

桃院指出，甘姓男子在2018年6月5日與妻子協議離婚，但同月26日隨即與其堂弟結婚，甘男懷疑堂弟在離婚前即已與妻子交往，因而心生不滿，同年10月22日下午6時許在桃園區自己經營珠寶店前與堂弟相遇，雙方因互有嫌隙爆發口角，甘男以台語「偷我老婆的垃圾人」怒批，堂弟不滿甘男辱罵，遂向桃園警分局報案提告。

甘姓男子在偵訊時坦承對堂弟說「偷我老婆的垃圾人」等言行，但否認有任何誹謗或妨害名譽事實，當時是在其店內，只有2人在場，並非在公共場合，且堂弟在他離婚前就已與前妻交往，所以才與前妻離婚，他所說都是事實；甘男堂弟則聲稱，因甘男在外一直講了很多不實的話所以才拿身分證給甘男看，要求甘男不要在外放話。

地院法官審理當庭勘驗，甘男提出珠寶店監視錄影畫面可知，甘男堂弟當天至珠寶店找甘男，推開大門進入珠寶店後，大門一直開啟，2人在店內爭執，有時還走到店外，勘驗過程中珠寶店前之騎樓不時有行人經過，甚至觀看2人之爭吵過程，得認已達於公然之程度；且甘男在經營珠寶店門口對於堂弟指述話語，辱罵其為「垃圾人」，可能影響告訴人之社會地位，毀損其名譽一情，顯見具有誹謗、公然侮辱之主觀犯意及客觀行為至為明灼，法官審結依公然侮辱罪將甘男判處拘役40天，得易科罰金，本案還可上訴。

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