狂男搭訕正妹要LINE「不讀不回」　附背影偷拍照怒嗆：等著被X

▲正妹迫於無奈跟陌生男子換LINE後，收到不堪入目的恐嚇訊息。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者劉昌松／台北報導

姜姓男子7月間發現住處附近發現1名長相甜美的正妹，竟尾隨正妹回到家門口後搭訕要LINE，正妹為了擺脫怪男糾纏，隨便交換LINE之後，沒加好友，卻接連收到其他2個陌生LINE的訊息，「妳男朋友應該還不知道我們上過床吧」、「老鼠越跑，貓越會喜歡抓」，還附上正妹在便利商店的背影照，正妹嚇得提告，台北地檢署10日依恐嚇罪起訴姜男。

起訴指出，姜姓男子原本住在台北市松山區，7月10日晚上10點半，尾隨正妹回到住處，在大門口向正妹搭訕，要求加LINE好友，正妹當場被陌生男子的舉動嚇到，為了脫困，隨便讓姜男掃了帳號，自己沒同意加為好友，以為就此擺脫。

▲正妹發現被人跟蹤拍下到便利商店消費照，嚇得趕緊提告。（圖／翻攝自PAKUTASO.COM）

沒想到7月19日開始，正妹開始收到另外2個陌生LINE的簡訊，「你等著看，你一定會被強姦的」，「三樓電梯出來左轉對吧」，「試想被之前男朋友上嗎」，「我注意你好久了」，「妳男朋友應該還不知道我們上過床吧」，「而且你幹嘛把窗簾拉起來」，「有沒有玩過貓捉老鼠的遊戲」，「老鼠越跑，貓越會喜歡抓」。

除了噁心不堪的簡訊內容，對方還附上正妹在附近便利商店內消費的背影照，正妹嚇得趕緊報警，警方追查陌生帳號綁定姜男手機，但姜男到案辯稱LINE帳號被盜，他根本不認識正妹，檢察官不採信，依恐嚇罪起訴姜男，據了解當事人目前都已搬離當時住處。

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