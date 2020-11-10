假檢詐78萬得手...當街被壓制：犯什麼法自己知道！　遭假警洗劫

▲蘇姓詐騙車手收到78萬元贓款後，立刻遭假警察壓制在地黑吃黑搶走贓款。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北黃姓婦人5月間遇到詐騙集團，依對方指示，帶了78萬元到某公園面交給由蘇姓車手假扮的檢方人員，蘇男一拿到錢，立刻被自稱警察的人雙手反扣壓制在地，嗆「犯什麼法自己知道啦」，蘇男被搶走78萬元後不知所措，躲回台南老家，直到黃婦報案遭詐騙，正牌檢警追查發現，蘇男是遭假警察「黑吃黑」，北檢10日依強盜等罪起訴蕭男等3人。

起訴指出，詐騙集團使用的是「銀行帳戶遭凍結」招式，騙黃姓婦人要趕快把錢都領出來，交給檢方保管，黃婦因此在5月26日，依約把78萬元現款帶到台北市錦州街附近的永盛公園停車場出入口，交給蘇姓男子假扮的檢方人員。

蘇男得手後，立刻有2名男子一擁而上，把蘇男壓制在地，並且雙手反扣，男子大嚇「我們是警察，犯什麼法自己知道啦」，然後把蘇男身上的錢和手機都拿走，蘇男被留在原地傻眼，東張西望不知道該怎麼辦，又無法聯繫集團同夥，索性離開躲回台南老家。

而黃婦在面交鉅款後，覺得可疑，報案遭到詐騙，檢警循線找到蘇男，以及把贓款搶走的蕭姓、柯姓2名男子以及幫忙把風的柯男女友林姓女子，並且在2男家中搜出1把改造金牛座槍枝、子彈共27顆。

蕭男坦承，因為接到在大陸詐騙機房工作的「阿寶」線報，得知有詐騙車手要去收錢，因此找柯男等人一起到現場埋伏行搶，台北地檢署調查後，依強盜、違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪，起訴蕭男、柯男、林女，持續追查行搶同夥「阿義」，至於遭黑吃黑的蘇姓車手涉詐欺部分，正另案偵辦中。

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